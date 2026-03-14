https://1prime.ru/20260314/izrail-868299032.html

СМИ: КСИР контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля

СМИ: КСИР контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля - 14.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: КСИР контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля, сообщает телеканал Press

2026-03-14T03:09+0300

2026-03-14T03:09+0300

2026-03-14T03:09+0300

экономика

мировая экономика

иран

израиль

сша

али хаменеи

ксир

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868299032.jpg?1773446949

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля, сообщает телеканал Press TV. "КСИР: значительная часть израильского воздушного пространства - под нашим контролем", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.

иран

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, израиль, сша, али хаменеи, ксир, оон