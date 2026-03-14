СМИ: КСИР контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля - 14.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: КСИР контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля, сообщает телеканал Press TV. "КСИР: значительная часть израильского воздушного пространства - под нашим контролем", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
03:09 14.03.2026
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
