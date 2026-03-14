СМИ: КСИР контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля
2026-03-14T03:09+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля, сообщает телеканал Press TV.
"КСИР: значительная часть израильского воздушного пространства - под нашим контролем", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
