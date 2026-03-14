https://1prime.ru/20260314/neft-868306389.html

В парламенте Японии призвали отменить санкции на российскую нефть

Японии должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла, об этом депутат верхней палаты японского парламента... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T13:38+0300

энергетика

нефть

россия

япония

ближний восток

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

ТОКИО, 14 мар - ПРАЙМ, Ксения Нака. Японии должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть, так как в них нет никакого смысла, об этом депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости. "Я считаю, что как можно скорее нужно отменить санкции на российскую нефть. Сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. Если отменят санкции, то вырастет объем закупок СПГ и нефти. Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции", - сказал депутат РИА Новости. Он указал на то, что выступил за отмену санкций на российскую нефть на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию. "Я выступил с заявлением, что ЛДП нужно обратиться к правительству для отмены санкций экономических санкций против России. Это же не единичное заседании, я и дальше буду этого требовать", - сообщил депутат РИА Новости. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

япония

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, россия, япония, ближний восток, сша