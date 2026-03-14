В Германии призвали возобновить импорт российской нефти - 14.03.2026, ПРАЙМ

После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную...

БЕРЛИН, 14 мар - ПРАЙМ. После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную цену на бензин на уровне 1,50 евро за литр, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Если даже США покупают российскую нефть, хотя из-за собственной добычи гораздо меньше зависят от неё, то Германия тем более должна это сейчас сделать", — сказала она в интервью изданиям медиагруппы Funke. По словам Вагенкнехт, именно таким образом страна могла бы помочь своим гражданам, страдающим от высоких цен на энергоносители. Позицию канцлера страны Фридриха Мерца против возможного импорта российской нефти она назвала "холодной высокомерностью мультимиллионера, у которого нет таких забот", как у граждан, вынужденных мириться со стремительным ростом цен на автозаправках. Конкретно политик предлагает снова снабжать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком Шведте российской нефтью и ввести потолок цен на топливо не выше 1,50 евро за литр. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

