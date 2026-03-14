Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии призвали возобновить импорт российской нефти - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали возобновить импорт российской нефти
В Германии призвали возобновить импорт российской нефти - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали возобновить импорт российской нефти
После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T16:43+0300
2026-03-14T16:43+0300
БЕРЛИН, 14 мар - ПРАЙМ. После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную цену на бензин на уровне 1,50 евро за литр, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Если даже США покупают российскую нефть, хотя из-за собственной добычи гораздо меньше зависят от неё, то Германия тем более должна это сейчас сделать", — сказала она в интервью изданиям медиагруппы Funke. По словам Вагенкнехт, именно таким образом страна могла бы помочь своим гражданам, страдающим от высоких цен на энергоносители. Позицию канцлера страны Фридриха Мерца против возможного импорта российской нефти она назвала "холодной высокомерностью мультимиллионера, у которого нет таких забот", как у граждан, вынужденных мириться со стремительным ростом цен на автозаправках. Конкретно политик предлагает снова снабжать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком Шведте российской нефтью и ввести потолок цен на топливо не выше 1,50 евро за литр. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
нефть, сша, вашингтон, германия, фридрих мерц
Энергетика, Нефть, США, ВАШИНГТОН, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц
16:43 14.03.2026
 
В Германии призвали возобновить импорт российской нефти

Вагенкнехт: ФРГ должна возобновить импорт российской нефти

© flickr.com / fdecomiteФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© flickr.com / fdecomite
БЕРЛИН, 14 мар - ПРАЙМ. После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную цену на бензин на уровне 1,50 евро за литр, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Если даже США покупают российскую нефть, хотя из-за собственной добычи гораздо меньше зависят от неё, то Германия тем более должна это сейчас сделать", — сказала она в интервью изданиям медиагруппы Funke. По словам Вагенкнехт, именно таким образом страна могла бы помочь своим гражданам, страдающим от высоких цен на энергоносители.
Позицию канцлера страны Фридриха Мерца против возможного импорта российской нефти она назвала "холодной высокомерностью мультимиллионера, у которого нет таких забот", как у граждан, вынужденных мириться со стремительным ростом цен на автозаправках.
Конкретно политик предлагает снова снабжать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком Шведте российской нефтью и ввести потолок цен на топливо не выше 1,50 евро за литр.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Минэнерго США поручило возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии
ЭнергетикаНефтьСШАВАШИНГТОНГЕРМАНИЯФридрих Мерц
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
