Песков рассказал о поставках российской нефти на мировые рынки
Поступление части российской нефти способствует стабилизации на энергетических рынках, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2026-03-14T14:55+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Поступление части российской нефти способствует стабилизации на энергетических рынках, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. "Сейчас, когда часть из нее (нефти - ред.) начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность", - сказал Песков ИС "Вести". В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Песков: российская нефть способствует стабилизации на энергетических рынках
