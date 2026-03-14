Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков - 14.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
https://1prime.ru/20260314/peskov-868307389.html
Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков
Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков - 14.03.2026, ПРАЙМ
Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков
Российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T14:56+0300
2026-03-14T14:56+0300
энергетика
нефть
россия
ормузский пролив
рф
ближний восток
дмитрий песков
минфин сша
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. "Ситуация очевидна. Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима", - сказал Песков ИС "Вести". В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ормузский пролив
рф
ближний восток
нефть, россия, ормузский пролив, рф, ближний восток, дмитрий песков, минфин сша
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Ормузский пролив, РФ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дмитрий Песков, Минфин США
14:56 14.03.2026
 
Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков

Песков: российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
"Ситуация очевидна. Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима", - сказал Песков ИС "Вести".
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ЭнергетикаНефтьРОССИЯОрмузский проливРФБЛИЖНИЙ ВОСТОКДмитрий ПесковМинфин США
 
 
