Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков

Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков - 14.03.2026, ПРАЙМ

Россия нужна мировой энергетической инфраструктуре, заявил Песков

Российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T14:56+0300

2026-03-14T14:56+0300

2026-03-14T14:56+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. "Ситуация очевидна. Международная энергетическая инфраструктура не может лишиться выпадения больших объемов российской нефти. Российская нефть необходима", - сказал Песков ИС "Вести". В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

нефть, россия, ормузский пролив, рф, ближний восток, дмитрий песков, минфин сша