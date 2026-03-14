Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Благотворительный фонд Потанина стал акционером "Норникеля" - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260314/potanin-868297076.html
Благотворительный фонд Потанина стал акционером "Норникеля"
2026-03-14T00:29+0300
2026-03-14T01:36+0300
акции
экономика
владимир потанин
гмк норильский никель
интеррос
норникель
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868297076.jpg?1773441415
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:29 14.03.2026 (обновлено: 01:36 14.03.2026)
 
Благотворительный фонд Потанина стал акционером "Норникеля"

Благотворительный фонд Потанина стал акционером "Норникеля" с долей в 3,49 процента

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Потанин передал долю акций "Интерроса" в "Норникеле" в размере 3,49% своему благотворительному фонду, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновленная структура акционеров появилась на сайте 13 марта.
По данным Московской биржи, одна акция "Норникеля" на конец 13 марта стоила 155 рублей. Уставной капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Таким образом, стоимость переданного пакета акций оценивается примерно в 82,7 миллиарда рублей.
Ранее на сайте не указывалась доля Благотворительного фонда Потанина. Кроме того, доля "Интерроса", которая также принадлежит Потанину, уменьшилась как раз на 3,49 процентных пункта - с 37% до 33,51%. Доли других акционеров остались без изменений: МКПАО "ЭН+ ГРУПП" - 26,39%, прочие акционеры - 36,61%.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала