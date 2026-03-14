Благотворительный фонд Потанина стал акционером "Норникеля"

2026-03-14T00:29+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Владимир Потанин передал долю акций "Интерроса" в "Норникеле" в размере 3,49% своему благотворительному фонду, следует из информации, размещенной на сайте компании. Обновленная структура акционеров появилась на сайте 13 марта. По данным Московской биржи, одна акция "Норникеля" на конец 13 марта стоила 155 рублей. Уставной капитал компании состоит из 15 286 339 700 обыкновенных акций. Таким образом, стоимость переданного пакета акций оценивается примерно в 82,7 миллиарда рублей. Ранее на сайте не указывалась доля Благотворительного фонда Потанина. Кроме того, доля "Интерроса", которая также принадлежит Потанину, уменьшилась как раз на 3,49 процентных пункта - с 37% до 33,51%. Доли других акционеров остались без изменений: МКПАО "ЭН+ ГРУПП" - 26,39%, прочие акционеры - 36,61%. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

