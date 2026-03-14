https://1prime.ru/20260314/rubl-868286199.html

Аналитик объяснил, почему рубль резко развернулся вниз

Аналитик объяснил, почему рубль резко развернулся вниз - 14.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, почему рубль резко развернулся вниз

Начавшаяся в середине марта девальвация рубля, скорее всего, продолжится до конца месяца, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки...

2026-03-14T02:02+0300

2026-03-14T02:02+0300

2026-03-14T02:02+0300

курс доллара к рублю

рынок

опек

минфин

банк россии

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Начавшаяся в середине марта девальвация рубля, скорее всего, продолжится до конца месяца, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.“Мы полагаем, что доллар до конца марта может продолжить плавно подрастать к рублю, так что уровень выше 80 может устоять. При этом сильной девальвации мы не ожидаем. Но плавная тенденция к ослаблению российской валюты, начавшаяся в первой декаде начала весны, скорее всего, будет продолжаться”, - уверен он.Прямой зависимости курса рубля от цен на нефть уже давно нет, потому что нефтегазовые доходы уже давно не составляют основу доходов российского бюджета. Цены на нефть в марте будут зависеть от геополитических факторов, например, от сроков разблокировки Ормузского пролива.“Какой-либо точный прогноз цен на нефть, по нашему мнению, в сложившейся обстановке сегодня невозможен. Но мы не исключаем, что нефть может колебаться до конца марта в коридоре 75-100 долларов за баррель Brent”, - говорит Александр Шнейдерман.Вывод на рынок 400 млн баррелей нефти странами G7 не сильно повлияет на падение цен, потому что главная проблема заключается в нестабильности на Ближнем Востоке и возможном коллапсе предложения нефти в ОПЕК, если инфраструктура ключевых нефтедобывающих стран окажется в нерабочем состоянии.Высокие цены нефти выступают одним из факторов поддержки рубля, хотя на его укрепление уже сильного воздействия не окажут. Более значимым фактором поддержки является всё ещё жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. Кроме того, рынок оценивает начатую Минфином корректировку бюджетного правила.Кроме того, спрос экспортёров и импортёров на мировые резервные валюты остаётся очень умеренным, для рубля это тоже имеет значение. В марте доллар закрепился выше отметки 76 рублей и до окончания первого весеннего месяца рост курса доллара направлен к области 84-85 рубля, заключил аналитик.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, опек, минфин, банк россии, курсы валют