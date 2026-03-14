Аналитик оценил перспективы смягчения санкций США против российской нефти
Ослабление санкций в отношении российской нефти открывает для Москвы окно дополнительных возможностей, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной...
2026-03-14T09:51+0300
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Ослабление санкций в отношении российской нефти открывает для Москвы окно дополнительных возможностей, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Переговоры между американской стороной и российской делегацией во главе с Дмитриевым прошли в Майами 11 марта, на них затрагивался кризис на глобальном энергорынке. На следующий день министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите. "Нынешняя ситуация может представлять собой короткое окно, но тем не менее все же окно возможностей для тех российских нефтегазовых компаний, которые благодаря уже налаженной логистике имеют наилучшие возможности для быстрого заключения контрактов на поставку дополнительных ресурсов клиентам, в первую очередь, нефтеперерабатывающим заводам и потребителям в Индии, Китае и отдельных странах Юго-Восточной Азии, включая Пакистан, Таиланд и Малайзию", - сказал РИА Новости Шостак. При этом он предупредил, что это окно вряд ли будет действовать долго, поскольку смягчение американских санкций будет очень лимитированным. "Однако те, кто выиграет, смогут закупить запасы на несколько месяцев, а также получить дополнительный доход, что в любом случае станет для них значительной выгодой, прежде чем США снова отзовут свою временную лицензию на торговлю российской нефтью и возобновят давление на российских торговых партнеров", - добавил Шостак.
Шостак: смягчение санкций открывает для России окно дополнительных возможностей
