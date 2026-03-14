Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценил перспективы смягчения санкций США против российской нефти - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260314/sanktsii--868303154.html
Аналитик оценил перспективы смягчения санкций США против российской нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_12e72a8702cb9683e2000a25ef8581d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:51 14.03.2026
 
Аналитик оценил перспективы смягчения санкций США против российской нефти

Шостак: смягчение санкций открывает для России окно дополнительных возможностей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Ослабление санкций в отношении российской нефти открывает для Москвы окно дополнительных возможностей, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Переговоры между американской стороной и российской делегацией во главе с Дмитриевым прошли в Майами 11 марта, на них затрагивался кризис на глобальном энергорынке. На следующий день министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
"Нынешняя ситуация может представлять собой короткое окно, но тем не менее все же окно возможностей для тех российских нефтегазовых компаний, которые благодаря уже налаженной логистике имеют наилучшие возможности для быстрого заключения контрактов на поставку дополнительных ресурсов клиентам, в первую очередь, нефтеперерабатывающим заводам и потребителям в Индии, Китае и отдельных странах Юго-Восточной Азии, включая Пакистан, Таиланд и Малайзию", - сказал РИА Новости Шостак.
При этом он предупредил, что это окно вряд ли будет действовать долго, поскольку смягчение американских санкций будет очень лимитированным.
"Однако те, кто выиграет, смогут закупить запасы на несколько месяцев, а также получить дополнительный доход, что в любом случае станет для них значительной выгодой, прежде чем США снова отзовут свою временную лицензию на торговлю российской нефтью и возобновят давление на российских торговых партнеров", - добавил Шостак.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Минфин США разрешил сделки с PdVSA для поставок нефти на американский рынок
Вчера, 23:38
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала