"Наказать Россию". На Западе заявили о крахе плана против Москвы

Снятие запретов на экспорт российской нефти значительно уменьшает давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в контексте конфликта на Украине, сообщает The

2026-03-14T01:21+0300

МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. Снятие запретов на экспорт российской нефти значительно уменьшает давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в контексте конфликта на Украине, сообщает The New York Times."США временно сняли санкции на российскую нефть, находящуюся сейчас в море, что открыло путь на ее поставки по всему миру. <...> Исключения Минфина будут действовать до 11 апреля. По словам министра финансов Скотта Бессента, это освобождение может добавить на мировые рынки сотни миллионов баррелей сырья, ограничив цены. <...> Это решение стало важным поворотом в попытках США наказать Россию за конфликт с Украиной. <...> "Это фактически означает ликвидацию санкций на российскую нефть", — утверждает (директор Центра Гринберга Эдвард. — Прим. ред.) Фишман", — говорится в статье.При этом издание утверждает, что принятое США решение осложнит их и без того непростые отношения со странами Евросоюза."Отмена нефтяных санкций стала значительным отходом от мер прежнего лета, когда администрация США удвоила тарифы для Индии за ее импорт нефти из России. <...> Этот маневр администрации Трампа может углубить разногласия между США и Европой, которая настороженно относилась к действиям господина Трампа относительно Ирана и выразила намерение продолжать экономическое давление на Россию," — указывают авторы материала.В марте цены на энергоносители возросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к фактической блокировке Ормузского пролива и уменьшению нефтедобычи в ряде стран региона. Ормузский пролив — это ключевой канал для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, обеспечивающий около 20 процентов мировых поставок этих ресурсов.

