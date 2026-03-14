"Наказать Россию". На Западе заявили о крахе плана против Москвы
"Наказать Россию". На Западе заявили о крахе плана против Москвы - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Наказать Россию". На Западе заявили о крахе плана против Москвы
Снятие запретов на экспорт российской нефти значительно уменьшает давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в контексте конфликта на Украине, сообщает The
2026-03-14T01:21+0300
2026-03-14T01:21+0300
2026-03-14T01:22+0300
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. Снятие запретов на экспорт российской нефти значительно уменьшает давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в контексте конфликта на Украине, сообщает The New York Times."США временно сняли санкции на российскую нефть, находящуюся сейчас в море, что открыло путь на ее поставки по всему миру. <...> Исключения Минфина будут действовать до 11 апреля. По словам министра финансов Скотта Бессента, это освобождение может добавить на мировые рынки сотни миллионов баррелей сырья, ограничив цены. <...> Это решение стало важным поворотом в попытках США наказать Россию за конфликт с Украиной. <...> "Это фактически означает ликвидацию санкций на российскую нефть", — утверждает (директор Центра Гринберга Эдвард. — Прим. ред.) Фишман", — говорится в статье.При этом издание утверждает, что принятое США решение осложнит их и без того непростые отношения со странами Евросоюза."Отмена нефтяных санкций стала значительным отходом от мер прежнего лета, когда администрация США удвоила тарифы для Индии за ее импорт нефти из России. <...> Этот маневр администрации Трампа может углубить разногласия между США и Европой, которая настороженно относилась к действиям господина Трампа относительно Ирана и выразила намерение продолжать экономическое давление на Россию," — указывают авторы материала.В марте цены на энергоносители возросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к фактической блокировке Ормузского пролива и уменьшению нефтедобычи в ряде стран региона. Ормузский пролив — это ключевой канал для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, обеспечивающий около 20 процентов мировых поставок этих ресурсов.
сша
москва
украина
нефть, сша, москва, украина, скотт бессент, минфин, ес, россия
Политика, Нефть, США, МОСКВА, УКРАИНА, Скотт Бессент, Минфин, ЕС, РОССИЯ
"Наказать Россию". На Западе заявили о крахе плана против Москвы
NYT: отмена санкций на нефть РФ подрывает усилия США ослабить Москву
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ.
Снятие запретов на экспорт российской нефти значительно уменьшает давление на Москву, которое оказывает Вашингтон в контексте конфликта на Украине, сообщает The New York Times
.
"США временно сняли санкции на российскую нефть, находящуюся сейчас в море, что открыло путь на ее поставки по всему миру. <...> Исключения Минфина будут действовать до 11 апреля. По словам министра финансов Скотта Бессента, это освобождение может добавить на мировые рынки сотни миллионов баррелей сырья, ограничив цены. <...> Это решение стало важным поворотом в попытках США наказать Россию за конфликт с Украиной. <...> "Это фактически означает ликвидацию санкций на российскую нефть", — утверждает (директор Центра Гринберга Эдвард. — Прим. ред.) Фишман", — говорится в статье.
При этом издание утверждает, что принятое США решение осложнит их и без того непростые отношения со странами Евросоюза.
"Отмена нефтяных санкций стала значительным отходом от мер прежнего лета, когда администрация США удвоила тарифы для Индии за ее импорт нефти из России. <...> Этот маневр администрации Трампа может углубить разногласия между США и Европой, которая настороженно относилась к действиям господина Трампа относительно Ирана и выразила намерение продолжать экономическое давление на Россию," — указывают авторы материала.
В марте цены на энергоносители возросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к фактической блокировке Ормузского пролива и уменьшению нефтедобычи в ряде стран региона. Ормузский пролив — это ключевой канал для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, обеспечивающий около 20 процентов мировых поставок этих ресурсов.
