Минэнерго США поручило возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии

Глава минэнерго США Крис Райт распорядился, чтобы компания Sable Offshore Corp. возобновила добычу нефти у побережья Калифорнии, сообщило минэнерго страны. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T14:32+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт распорядился, чтобы компания Sable Offshore Corp. возобновила добычу нефти у побережья Калифорнии, сообщило минэнерго страны. "Министр энергетики США Крис Райт сегодня поручил компании Sable Offshore Corp. восстановить работу месторождения и трубопроводной системы Santa Ynez для устранения рисков перебоев в поставках, вызванных политикой Калифорнии, из-за которой регион и вооруженные силы США стали зависимы от иностранной нефти", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что решение принято в рамках полномочий, предусмотренных законом об оборонном производстве и соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В министерстве добавили, что комплекс способен производить около 50 тысяч баррелей нефти в сутки, что позволит ежемесячно замещать почти 1,5 миллиона баррелей импортной нефти.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

