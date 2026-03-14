Минэнерго США поручило возобновить добычу нефти у побережья Калифорнии
2026-03-14T14:32+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт распорядился, чтобы компания Sable Offshore Corp. возобновила добычу нефти у побережья Калифорнии, сообщило минэнерго страны. "Министр энергетики США Крис Райт сегодня поручил компании Sable Offshore Corp. восстановить работу месторождения и трубопроводной системы Santa Ynez для устранения рисков перебоев в поставках, вызванных политикой Калифорнии, из-за которой регион и вооруженные силы США стали зависимы от иностранной нефти", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что решение принято в рамках полномочий, предусмотренных законом об оборонном производстве и соответствующим указом президента США Дональда Трампа. В министерстве добавили, что комплекс способен производить около 50 тысяч баррелей нефти в сутки, что позволит ежемесячно замещать почти 1,5 миллиона баррелей импортной нефти.
Власти США распорядились возобновить добычу нефти у берегов Калифорнии