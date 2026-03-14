Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией - 14.03.2026, ПРАЙМ
Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией
2026-03-14T15:54+0300
15:54 14.03.2026
 
Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией

Посол Каваалууко: прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно, в африканскую страну начинают приезжать все больше российских туристов, сказал в разговоре с РИА Новости посол республики в Москве Кизиге Мозес Каваалууко.
"Они (авиарейсы между Москвой и Угандой - ред.) выполнялись в прошлом и могут появиться снова. Я очень оптимистичен по этому поводу", - сказал посол Уганды агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
Он отметил, что число российских туристов в Уганде уже растет и возможно его дальнейшее увеличение.
Как указал дипломат, соседние Кения и Танзания пока более известны путешественникам из России, но в Уганде стремятся это изменить, повышая узнаваемость республики на российском рынке. В частности, в Уганду была организована поездка группы блогеров для продвижения страны как туристического направления среди россиян, добавил собеседник агентства.
