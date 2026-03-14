https://1prime.ru/20260314/uganda-868307993.html

Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией

2026-03-14T15:54+0300

туризм

бизнес

россия

уганда

москва

кения

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/11/839431142_0:175:3133:1937_1920x0_80_0_0_59a0c1e0702e29f22c79012fc9481660.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно, в африканскую страну начинают приезжать все больше российских туристов, сказал в разговоре с РИА Новости посол республики в Москве Кизиге Мозес Каваалууко. "Они (авиарейсы между Москвой и Угандой - ред.) выполнялись в прошлом и могут появиться снова. Я очень оптимистичен по этому поводу", - сказал посол Уганды агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. Он отметил, что число российских туристов в Уганде уже растет и возможно его дальнейшее увеличение. Как указал дипломат, соседние Кения и Танзания пока более известны путешественникам из России, но в Уганде стремятся это изменить, повышая узнаваемость республики на российском рынке. В частности, в Уганду была организована поездка группы блогеров для продвижения страны как туристического направления среди россиян, добавил собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

