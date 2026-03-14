Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией
Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией - 14.03.2026, ПРАЙМ
Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией
Прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно, в африканскую страну начинают приезжать все больше российских туристов, сказал в разговоре с РИА Новости... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T15:54+0300
2026-03-14T15:54+0300
2026-03-14T15:54+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно, в африканскую страну начинают приезжать все больше российских туристов, сказал в разговоре с РИА Новости посол республики в Москве Кизиге Мозес Каваалууко. "Они (авиарейсы между Москвой и Угандой - ред.) выполнялись в прошлом и могут появиться снова. Я очень оптимистичен по этому поводу", - сказал посол Уганды агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026. Он отметил, что число российских туристов в Уганде уже растет и возможно его дальнейшее увеличение. Как указал дипломат, соседние Кения и Танзания пока более известны путешественникам из России, но в Уганде стремятся это изменить, повышая узнаваемость республики на российском рынке. В частности, в Уганду была организована поездка группы блогеров для продвижения страны как туристического направления среди россиян, добавил собеседник агентства.
уганда
москва
кения
туризм, бизнес, россия, уганда, москва, кения
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Уганда, МОСКВА, Кения
Посол Уганды оценил возможность прямого авиасообщения с Россией
Посол Каваалууко: прямое авиасообщение между Россией и Угандой возможно