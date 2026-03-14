https://1prime.ru/20260314/ursula-868301296.html

"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен

"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен - 14.03.2026, ПРАЙМ

"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразилась об отходе от принципов международного права, что, по мнению немецкого журнала Spiegel,... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T07:38+0300

2026-03-14T07:38+0300

2026-03-14T07:38+0300

spiegel

мид рф

ес

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

мария захарова

запад

европа

украина

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965666_0:17:870:506_1920x0_80_0_0_06de0c35f010f3dad38c75e0b41c8aed.jpg

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразилась об отходе от принципов международного права, что, по мнению немецкого журнала Spiegel, свидетельствует о двойных стандартах западных стран и вызывает сомнения в поддержке Украины."Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. <…> Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию", — указывается в публикации.Как заметил автор, неожиданное заявление фон дер Ляйен стало иллюстрацией западного подхода, основанного на двойных стандартах. Собственные интересы на Украине прикрывались ложным стремлением к защите международного порядка."Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?" — добавляется в статье.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дальнейшее финансирование Евросоюзом режима Владимира Зеленского лишь затягивает конфликт и показывает, что Европа не стремится к миру на Украине.

запад

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

spiegel, мид рф, ес, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, мария захарова, запад, европа, украина, мировая экономика