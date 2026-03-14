Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/ursula-868301296.html
"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен
"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразилась об отходе от принципов международного права, что, по мнению немецкого журнала Spiegel,... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T07:38+0300
2026-03-14T07:38+0300
spiegel
мид рф
ес
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
мария захарова
запад
европа
украина
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965666_0:17:870:506_1920x0_80_0_0_06de0c35f010f3dad38c75e0b41c8aed.jpg
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразилась об отходе от принципов международного права, что, по мнению немецкого журнала Spiegel, свидетельствует о двойных стандартах западных стран и вызывает сомнения в поддержке Украины."Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. &lt;…&gt; Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию", — указывается в публикации.Как заметил автор, неожиданное заявление фон дер Ляйен стало иллюстрацией западного подхода, основанного на двойных стандартах. Собственные интересы на Украине прикрывались ложным стремлением к защите международного порядка."Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?" — добавляется в статье.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дальнейшее финансирование Евросоюзом режима Владимира Зеленского лишь затягивает конфликт и показывает, что Европа не стремится к миру на Украине.
запад
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965666_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_1a934467dde95941f7e18df46aad8ed0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
spiegel, мид рф, ес, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, мария захарова, запад, европа, украина, мировая экономика
Spiegel, МИД РФ, ЕС, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, ЗАПАД, ЕВРОПА, УКРАИНА, Мировая экономика
07:38 14.03.2026
 
"Не очень приятное зрелище": на Западе поразились странности фон дер Ляйен

Spiegel: заявления фон дер Ляйен ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выразилась об отходе от принципов международного права, что, по мнению немецкого журнала Spiegel, свидетельствует о двойных стандартах западных стран и вызывает сомнения в поддержке Украины.
"Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. <…> Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию", — указывается в публикации.
Как заметил автор, неожиданное заявление фон дер Ляйен стало иллюстрацией западного подхода, основанного на двойных стандартах. Собственные интересы на Украине прикрывались ложным стремлением к защите международного порядка.
"Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?" — добавляется в статье.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что дальнейшее финансирование Евросоюзом режима Владимира Зеленского лишь затягивает конфликт и показывает, что Европа не стремится к миру на Украине.
 
SpiegelМИД РФЕСВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЗАПАДЕВРОПАУКРАИНАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала