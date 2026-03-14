Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/venesuela-868300567.html
Венесуэла надеется на восстановление добычи нефти в стране
Венесуэла надеется на восстановление добычи нефти в стране
Энергетическое сотрудничество между Венесуэлой и США позволяет рассчитывать на восстановление добычи нефти в стране и принесет экономическую выгоду, заявил РИА... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T06:46+0300
2026-03-14T07:10+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
николас мадуро
pdvsa
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868300567.jpg?1773461449
КАРАКАС, 14 мар - ПРАЙМ. Энергетическое сотрудничество между Венесуэлой и США позволяет рассчитывать на восстановление добычи нефти в стране и принесет экономическую выгоду, заявил РИА Новости глава регионального отделения Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций в штате Ла-Гуайра Эдуардо Кинтана. "Есть оптимизм, что все будет развиваться и нам удастся восстановить производственный процесс в нефтяной отрасли страны", - сказал Кинтана. По его мнению, возвращение международных нефтяных компаний в Каракас уже активизирует национальную экономику. "Нефтяной сектор начинает активизироваться: в страну приезжает всё больше предпринимателей, которые возвращаются к работе и восстанавливают свои позиции. Это даст новый импульс венесуэльской экономике", - пояснил он. В феврале Каракас и Вашингтон договорились о долгосрочном партнерстве для продвижения совместной энергетической повестки. Соглашение было достигнуто во время визита в Венесуэлу министра энергетики США Кристофера Райта. Стороны рассмотрели совместные проекты в нефтяной и газовой сфере, а также в области добычи полезных ископаемых и электроэнергетики. Государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) после этого подписала новые контракты с американскими и европейскими компаниями, работающими в нефтегазовой отрасли и сфере нефтепереработки. Кинтана, который также возглавляет Торговую палату штата Ла-Гуайра на севере страны, отметил, что за последний год добыча нефти в Венесуэле превысила один миллион баррелей в сутки. "Мы должны признать, что являемся экспортной страной. Нужно выработать формулу 50 на 50: половину - импортировать в виде сырья и полуфабрикатов, а половину - экспортировать в виде собственной продукции. Тогда торговый баланс будет для нас очень благоприятным", - добавил он. США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть. Спустя два месяца госдепартамент США сообщил о возобновлении дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном, разорванные в феврале 2019 года, когда президент Дональд Трамп поддержал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом страны. Восстановление дипломатических связей произошло в ходе визита министра внутренних дел США Дага Бургума, по итогам которого были подписаны соглашения в энергетической сфере.
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
06:46 14.03.2026 (обновлено: 07:10 14.03.2026)
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала