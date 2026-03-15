Бензин в США подорожал на четверть доллара за неделю

Бензин в США продолжает дорожать, прибавив за неделю четверть доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.

ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Бензин в США продолжает дорожать, прибавив за неделю четверть доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации. Как указывает ассоциация, средняя цена за галлон (около 3,8 литра) бензина в США поднялась до 3,7 доллара, подорожав на 25 центов за неделю. В штате Калифорния средняя цена на топливо поднялась до 5,5 доллара. Ранее сообщалось, что с момента начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля американцам пришлось переплатить за бензин более 2 миллиардов долларов. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

