https://1prime.ru/20260315/benzin-868330039.html
В Германии введут штрафы за искусственное повышение цен на бензин
В Германии введут штрафы за искусственное повышение цен на бензин - 15.03.2026, ПРАЙМ
В Германии введут штрафы за искусственное повышение цен на бензин
Правительство ФРГ подготовило к внесению в парламент (бундестаг) законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч евро за искусственное взвинчивание цен на...
2026-03-15T20:08+0300
2026-03-15T20:08+0300
2026-03-15T20:08+0300
политика
германия
иран
ближний восток
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863049419_0:111:2300:1405_1920x0_80_0_0_a0586b3987c1f6b80fdc4ee2faaef2cc.jpg
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подготовило к внесению в парламент (бундестаг) законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч евро за искусственное взвинчивание цен на бензин на местных автозаправках, пишет газета Bild со ссылкой на документ. Министр экономики ФРГ Катарина Райхе ранее сообщила о том, что заправки смогут повышать цены на топливо не чаще одного раза в день. "Федеральное правительство представило законопроект, призванный положить конец обману на заправках. Согласно документу, в будущем заправочные станции смогут повышать цены на топливо только один раз в день — в 12 часов. Тем, кто нарушит это правило, грозит штраф до 100 тысяч евро", - говорится в материале. Снижать цены на бензин, напротив, разрешается неограниченное число раз, отмечает издание. Аналогичные правила действуют в настоящее время в Австрии. По информации Bild, власти Германии также намерены ужесточить антимонопольное законодательство в части противодействия необоснованному росту цен на топливо. Предполагается, что компании в будущем в случае повышения цен должны будут доказать, что оно "объективно оправдано". Соответствующий пакет законодательных предложений планируется представить на рассмотрение фракций бундестага уже в ближайшее время. Ранее в германском автоклубе ADAC сообщили, что из-за ситуации вокруг Ирана цена на самый дешевый бензин E10 в Германии впервые с 2022 года превысила отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
германия
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863049419_140:0:2161:1516_1920x0_80_0_0_2701efd4252a890e3e36c3f0e2244d94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, иран, ближний восток, bild
Политика, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Bild
В Германии введут штрафы за искусственное повышение цен на бензин
Bild: кабмин ФРГ подготовил законопроект о штрафах за искусственный рост цен на заправках
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подготовило к внесению в парламент (бундестаг) законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч евро за искусственное взвинчивание цен на бензин на местных автозаправках, пишет газета Bild со ссылкой на документ.
Министр экономики ФРГ
Катарина Райхе ранее сообщила о том, что заправки смогут повышать цены на топливо не чаще одного раза в день.
"Федеральное правительство представило законопроект, призванный положить конец обману на заправках. Согласно документу, в будущем заправочные станции смогут повышать цены на топливо только один раз в день — в 12 часов. Тем, кто нарушит это правило, грозит штраф до 100 тысяч евро", - говорится в материале.
Снижать цены на бензин, напротив, разрешается неограниченное число раз, отмечает издание.
Аналогичные правила действуют в настоящее время в Австрии
.
По информации Bild
, власти Германии также намерены ужесточить антимонопольное законодательство в части противодействия необоснованному росту цен на топливо.
Предполагается, что компании в будущем в случае повышения цен должны будут доказать, что оно "объективно оправдано".
Цены на бензин в Германии после короткого спада снова поползли вверх
Соответствующий пакет законодательных предложений планируется представить на рассмотрение фракций бундестага уже в ближайшее время.
Ранее в германском автоклубе ADAC сообщили, что из-за ситуации вокруг Ирана
цена на самый дешевый бензин E10 в Германии впервые с 2022 года превысила отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке
. США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.