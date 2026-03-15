В Германии введут штрафы за искусственное повышение цен на бензин - 15.03.2026, ПРАЙМ
В Германии введут штрафы за искусственное повышение цен на бензин
2026-03-15T20:08+0300
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подготовило к внесению в парламент (бундестаг) законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч евро за искусственное взвинчивание цен на бензин на местных автозаправках, пишет газета Bild со ссылкой на документ. Министр экономики ФРГ Катарина Райхе ранее сообщила о том, что заправки смогут повышать цены на топливо не чаще одного раза в день. "Федеральное правительство представило законопроект, призванный положить конец обману на заправках. Согласно документу, в будущем заправочные станции смогут повышать цены на топливо только один раз в день — в 12 часов. Тем, кто нарушит это правило, грозит штраф до 100 тысяч евро", - говорится в материале. Снижать цены на бензин, напротив, разрешается неограниченное число раз, отмечает издание. Аналогичные правила действуют в настоящее время в Австрии. По информации Bild, власти Германии также намерены ужесточить антимонопольное законодательство в части противодействия необоснованному росту цен на топливо. Предполагается, что компании в будущем в случае повышения цен должны будут доказать, что оно "объективно оправдано". Соответствующий пакет законодательных предложений планируется представить на рассмотрение фракций бундестага уже в ближайшее время. Ранее в германском автоклубе ADAC сообщили, что из-за ситуации вокруг Ирана цена на самый дешевый бензин E10 в Германии впервые с 2022 года превысила отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
20:08 15.03.2026
 
Bild: кабмин ФРГ подготовил законопроект о штрафах за искусственный рост цен на заправках

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Бензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство ФРГ подготовило к внесению в парламент (бундестаг) законопроект, предусматривающий штрафы до 100 тысяч евро за искусственное взвинчивание цен на бензин на местных автозаправках, пишет газета Bild со ссылкой на документ.
Министр экономики ФРГ Катарина Райхе ранее сообщила о том, что заправки смогут повышать цены на топливо не чаще одного раза в день.
"Федеральное правительство представило законопроект, призванный положить конец обману на заправках. Согласно документу, в будущем заправочные станции смогут повышать цены на топливо только один раз в день — в 12 часов. Тем, кто нарушит это правило, грозит штраф до 100 тысяч евро", - говорится в материале.
Снижать цены на бензин, напротив, разрешается неограниченное число раз, отмечает издание.
Аналогичные правила действуют в настоящее время в Австрии.
По информации Bild, власти Германии также намерены ужесточить антимонопольное законодательство в части противодействия необоснованному росту цен на топливо.
Предполагается, что компании в будущем в случае повышения цен должны будут доказать, что оно "объективно оправдано".
Соответствующий пакет законодательных предложений планируется представить на рассмотрение фракций бундестага уже в ближайшее время.
Ранее в германском автоклубе ADAC сообщили, что из-за ситуации вокруг Ирана цена на самый дешевый бензин E10 в Германии впервые с 2022 года превысила отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
