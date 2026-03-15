Британия может отправить на Ближний Восток беспилотники-перехватчики

2026-03-15T09:09+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Британские военные рассматривают возможность отправки дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны Octopus на Ближний Восток, сообщает издание Telegraph со ссылкой на чиновников из британского министерства обороны. "В настоящее время представители министерства обороны изучают возможность отправки на Ближний Восток беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков Octopus британского производства", - пишет издание. Согласно публикации, данный шаг может рассматриваться как попытка премьер-министра Великобритании Кира Стармера ответить на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу "слабого ответа" страны на войну в Иране. Ранее Трамп раскритиковал Стармера, заявив, что очень разочарован из-за первоначального отказа Лондона оказывать поддержку американским военным в конфликте с Ираном. По словам Трампа, Стармер - "это не Уинстон Черчилль". Как пишет Telegraph, конфликт в Иране показал, что США более не могут полагаться на Великобританию в вопросах военной поддержки, их "особое отношение" разрушено. "Британцы показали во время конфликта с Ираном, что на них нельзя положиться, у них нет ресурсов, и они не так сильно готовы вкладываться во что-либо", - отмечает издание со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту США. Ранее колумнист британского журнала New Statesman Фредди Хейворд писал, что "особые отношения" между Великобританией и США закончились на фоне эскалации в Иране, и Вашингтон больше не считает Лондон важным союзником. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

