В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти

Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал...

2026-03-15T03:47+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. "Почему бы ЕС тоже не снять санкции и запрет на ввоз российской нефти? Наши проблемы (с поставками топлива - ред.) из-за войны вокруг Ирана тут же были бы решены", - сказал РИА Новости Ральф Нимайер. Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с "Северного потока-2" и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза. "Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике", - заключил собеседник.

