Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти - 15.03.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти
2026-03-15T03:47+0300
Энергетика, Нефть, Газ, США, ГЕРМАНИЯ, РФ, Фридрих Мерц, ЕС, Северный поток - 2
В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти

Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер призвал ЕС снять санкции с российской нефти

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Почему бы ЕС тоже не снять санкции и запрет на ввоз российской нефти? Наши проблемы (с поставками топлива - ред.) из-за войны вокруг Ирана тут же были бы решены", - сказал РИА Новости Ральф Нимайер.
Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с "Северного потока-2" и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза.
"Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике", - заключил собеседник.
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
