В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти
В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти - 15.03.2026, ПРАЙМ
В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти
Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T03:47+0300
2026-03-15T03:47+0300
2026-03-15T03:47+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Почему бы ЕС тоже не снять санкции и запрет на ввоз российской нефти? Наши проблемы (с поставками топлива - ред.) из-за войны вокруг Ирана тут же были бы решены", - сказал РИА Новости Ральф Нимайер.
Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с "Северного потока-2" и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза.
"Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике", - заключил собеседник.
сша
германия
рф
нефть, газ, сша, германия, рф, фридрих мерц, ес, северный поток - 2
Энергетика, Нефть, Газ, США, ГЕРМАНИЯ, РФ, Фридрих Мерц, ЕС, Северный поток - 2
В Германии призвали ЕС снять санкции с российской нефти
Глава Немецкого совета за конституцию Нимайер призвал ЕС снять санкции с российской нефти
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Почему бы ЕС тоже не снять санкции и запрет на ввоз российской нефти? Наши проблемы (с поставками топлива - ред.) из-за войны вокруг Ирана тут же были бы решены", - сказал РИА Новости Ральф Нимайер.
Он также указал, что ЕС стоило бы снять санкции с "Северного потока-2" и допустить поставки российского газа в Германию и другие страны союза.
"Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно использовать его влияние в структурах ЕС, чтобы добиться отмены этих санкций. Не делая этого, он наносит ущерб нашей экономике", - заключил собеседник.