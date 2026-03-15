"Хезболлах" четыре раза атаковала места скопления израильских сил
Бойцы движения "Хезболлах" четырежды с начала воскресенья атаковали места скопления израильских сил в пограничной зоне, заявила пресс-служба движения. | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T07:51+0300
БЕЙРУТ, 15 мар - ПРАЙМ. Бойцы движения "Хезболлах" четырежды с начала воскресенья атаковали места скопления израильских сил в пограничной зоне, заявила пресс-служба движения. "Бойцы исламского сопротивления нанесли удар артиллерии по скоплению солдат израильской армии у пункта Джибия напротив приграничного города Мейс-эль-Джабаль", - говорится в одном из заявлений. Согласно остальным отчетам, бойцы шиитского сопротивления атаковали израильских военных к северу от поселения Кфар-Юваль на окраине приграничного города Адайси и на базе Авивим. В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 826 человек, более 2000 получили ранения, и более 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.  
