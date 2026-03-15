https://1prime.ru/20260315/ksir-868323444.html

КСИР заявил об успешном освобождении танкеров с иранской нефтью

КСИР заявил об успешном освобождении танкеров с иранской нефтью - 15.03.2026, ПРАЙМ

КСИР заявил об успешном освобождении танкеров с иранской нефтью

ВМС Ирана успешно освободили танкеры с нефтью, находящиеся в тысячах километров от границ страны, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T11:55+0300

2026-03-15T11:55+0300

2026-03-15T11:55+0300

нефть

иран

ормузский пролив

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ВМС Ирана успешно освободили танкеры с нефтью, находящиеся в тысячах километров от границ страны, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири."Решимость и действия иранских ВМС в морских битвах принесли свои плоды: несколько танкеров с иранской нефтью были освобождены из-под ареста", — написал он в социальной сети X.Из-за американо-израильской операции против ИРИ судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей. Так, в понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31 процента. Дорожает и газ, особенно в европейских странах: с конца февраля биржевые цены на него подскочили более чем на 100 процентов.В четверг новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Иран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.

https://1prime.ru/20260314/iran-868314014.html

https://1prime.ru/20260315/ssha-868323151.html

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ормузский пролив, сша