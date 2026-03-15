МЭА пообещало начать поставки нефти из резервов

2026-03-15T19:23+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) пообещало в скором времени начать поставки на мировой рынок нефти из резервов в качестве ответа на ситуацию, складывающуюся из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Нефть из аварийных резервов МЭА скоро начнет поступать на мировые рынки после объявления 11 марта о том, что страны-участницы МЭА предоставят рынку 400 миллионов баррелей нефти в ответ на перебои, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на официальном портале МЭА. Указывается, что резервы нефти и нефтепродуктов "немедленно" поступят на рынки Азии и Океании, в то время как на рынки Американского материка и Европы поставки начнутся с конца марта. Данные МЭА гласят, что странам Азии и Океании будет выделено 66,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов из государственных резервов и еще 41,8 миллиона баррелей из промышленных запасов. В то же время в странах Северной и Южной Америки будет задействовано 172,2 миллиона баррелей из государственных резервов и 23,6 миллиона баррелей из "других" источников. Европа получит 32,7 миллиона баррелей из государственных и 74,8 миллиона из промышленных запасов.

