МЭА пообещало начать поставки нефти из резервов - 15.03.2026, ПРАЙМ
МЭА пообещало начать поставки нефти из резервов
19:23 15.03.2026
 
МЭА пообещало начать поставки нефти из резервов

МЭА пообещало в ближайшее время начать поставки нефти на мировые рынки из резервов

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) пообещало в скором времени начать поставки на мировой рынок нефти из резервов в качестве ответа на ситуацию, складывающуюся из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Нефть из аварийных резервов МЭА скоро начнет поступать на мировые рынки после объявления 11 марта о том, что страны-участницы МЭА предоставят рынку 400 миллионов баррелей нефти в ответ на перебои, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на официальном портале МЭА.
Указывается, что резервы нефти и нефтепродуктов "немедленно" поступят на рынки Азии и Океании, в то время как на рынки Американского материка и Европы поставки начнутся с конца марта.
Данные МЭА гласят, что странам Азии и Океании будет выделено 66,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов из государственных резервов и еще 41,8 миллиона баррелей из промышленных запасов. В то же время в странах Северной и Южной Америки будет задействовано 172,2 миллиона баррелей из государственных резервов и 23,6 миллиона баррелей из "других" источников. Европа получит 32,7 миллиона баррелей из государственных и 74,8 миллиона из промышленных запасов.
