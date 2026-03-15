https://1prime.ru/20260315/neft-868329712.html
МЭА пообещало начать поставки нефти из резервов
2026-03-15T19:23+0300
энергетика
нефть
азия
европа
ближний восток
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) пообещало в скором времени начать поставки на мировой рынок нефти из резервов в качестве ответа на ситуацию, складывающуюся из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Нефть из аварийных резервов МЭА скоро начнет поступать на мировые рынки после объявления 11 марта о том, что страны-участницы МЭА предоставят рынку 400 миллионов баррелей нефти в ответ на перебои, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на официальном портале МЭА. Указывается, что резервы нефти и нефтепродуктов "немедленно" поступят на рынки Азии и Океании, в то время как на рынки Американского материка и Европы поставки начнутся с конца марта. Данные МЭА гласят, что странам Азии и Океании будет выделено 66,8 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов из государственных резервов и еще 41,8 миллиона баррелей из промышленных запасов. В то же время в странах Северной и Южной Америки будет задействовано 172,2 миллиона баррелей из государственных резервов и 23,6 миллиона баррелей из "других" источников. Европа получит 32,7 миллиона баррелей из государственных и 74,8 миллиона из промышленных запасов.
https://1prime.ru/20260315/benzin-868329195.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_12e72a8702cb9683e2000a25ef8581d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МЭА пообещало в ближайшее время начать поставки нефти на мировые рынки из резервов