Air France приостановила полеты на Ближний Восток - 15.03.2026, ПРАЙМ
Air France приостановила полеты на Ближний Восток
Французская авиакомпания Air France вновь приняла решение о приостановке полетов по направлениям в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд на фоне эскалации... | 15.03.2026, ПРАЙМ
Air France приостановила полеты на Ближний Восток

Air France приостановила полеты в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд

© flickr.com / Olivier CabaretСамолет Boeing 777-300 авиакомпании Air France
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air France. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 мар - ПРАЙМ. Французская авиакомпания Air France вновь приняла решение о приостановке полетов по направлениям в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в заявлении на сайте перевозчика.
Авиакомпания до этого уже несколько раз принимала аналогичные решения на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана.
"Air France в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации в регионе. В связи с обстановкой в сфере безопасности в пунктах назначения и закрытием некоторых воздушных пространств компания вынуждена продлить приостановку полетов: в/из Дубая и Эр-Рияда до 17 марта 2026 года включительно (т. е. до 18 марта 2026 года для рейсов, вылетающих из Дубая и Эр-Рияда); в/из Тель-Авива и Бейрута до 17 марта 2026 года включительно", - сообщает авиакомпания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
