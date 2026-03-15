https://1prime.ru/20260315/pushkov-868327658.html

Пушков прокомментировал снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли

Пушков прокомментировал снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли - 15.03.2026, ПРАЙМ

Пушков прокомментировал снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли

Снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли укрепит европейскую экономику, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T16:01+0300

2026-03-15T16:01+0300

2026-03-15T16:01+0300

нефть

европа

вашингтон

ближний восток

алексей пушков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862586042_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_a4093d24930ac21d33a780cb67b21a31.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли укрепит европейскую экономику, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков. "Отмена санкций против российской нефти и газа, безусловно, усилит европейскую экономику, особенно в условиях войны на Ближнем Востоке, создавшей "идеальный шторм" на международных энергетических рынках", - написал член комитета СФ в своем Telegram-канале. Он также добавил, что снятие санкций позволит европейским обществам, страдающим от роста цен на нефть и газ, лучше подготовиться к сложным вызовам современности. "Отмена санкций укрепит перспективы мира в Европе, тем более что подлинная безопасность Европы не может быть построена без участия России", - считает политик. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

европа

вашингтон

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, европа, вашингтон, ближний восток, алексей пушков