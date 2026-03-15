Пушков прокомментировал снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли - 15.03.2026, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли
Снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли укрепит европейскую экономику, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T16:01+0300
нефть
европа
вашингтон
ближний восток
алексей пушков
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли укрепит европейскую экономику, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков. "Отмена санкций против российской нефти и газа, безусловно, усилит европейскую экономику, особенно в условиях войны на Ближнем Востоке, создавшей "идеальный шторм" на международных энергетических рынках", - написал член комитета СФ в своем Telegram-канале. Он также добавил, что снятие санкций позволит европейским обществам, страдающим от роста цен на нефть и газ, лучше подготовиться к сложным вызовам современности. "Отмена санкций укрепит перспективы мира в Европе, тем более что подлинная безопасность Европы не может быть построена без участия России", - считает политик. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
нефть, европа, вашингтон, ближний восток, алексей пушков
Нефть, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Алексей Пушков
