Роскачество напомнило об ответственности за токсичное поведение на работе
Роскачество напомнило об ответственности за токсичное поведение на работе - 15.03.2026, ПРАЙМ
Роскачество напомнило об ответственности за токсичное поведение на работе
Работодатель может уволить сотрудника за последствия его токсичного поведения, предупредила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T10:28+0300
2026-03-15T10:28+0300
2026-03-15T10:28+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за последствия его токсичного поведения, предупредила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. "Наличие корпоративного кодекса позволяет работодателю более четко регулировать поведение сотрудников. И если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер", - сказала эксперт, чьи слова приводит издание "Лента.ру". При этом Ганькина отметила, что в российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как "токсичность", однако это не означает, что компания обязана мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе. "После токсичного поведения работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", - пояснила она. Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс РФ содержит перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. "Среди них есть неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разглашение коммерческой тайны и ряд других нарушений", - отметила Ганькина.
рф
общество , рф, роскачество
Общество , РФ, Роскачество
Роскачество напомнило об ответственности за токсичное поведение на работе
Роскачество: работодатель может уволить сотрудника за последствия токсичного поведения
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Работодатель может уволить сотрудника за последствия его токсичного поведения, предупредила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
"Наличие корпоративного кодекса позволяет работодателю более четко регулировать поведение сотрудников. И если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер", - сказала эксперт, чьи слова приводит издание
"Лента.ру".
При этом Ганькина отметила, что в российском трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как "токсичность", однако это не означает, что компания обязана мириться с сотрудником, который разрушает атмосферу в коллективе.
"После токсичного поведения работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание. Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", - пояснила она.
Эксперт напомнила, что Трудовой кодекс РФ
содержит перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе.
"Среди них есть неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разглашение коммерческой тайны и ряд других нарушений", - отметила Ганькина.