Роскачество развеяло главные мифы о российском Знаке качества - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/roskachestvo-868325940.html
Роскачество развеяло главные мифы о российском Знаке качества
Российский знак качества нельзя получить за деньги или по заявке, а выдается он только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям...
бизнес
общество
россия
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866221738_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49bbb3cf6ccf541ce7cd320a18ba4d62.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866221738_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce42a23cfb9da13899a2ea7864cfe680.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
13:33 15.03.2026
 
Роскачество развеяло главные мифы о российском Знаке качества

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российский знак качества нельзя получить за деньги или по заявке, а выдается он только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям Роскачества, рассказали РИА Новости в организации.
"Российский Знак качества нельзя получить по заявке или за деньги. Отбор товаров проводится Роскачеством в рамках веерных исследований: продукция закупается в розничных точках экспертами под видом обычных покупателей, затем проходит обезличенные испытания в независимых аккредитованных лабораториях. Информация о проверке публикуется по итогам исследования. При соблюдении всех требований производитель может бесплатно пройти аудит, после чего он получит право маркировать товар знаком", - говорится в сообщении.
Там отметили, что получить знак можно только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям и опережающим стандартам Роскачества. Тем не менее такая оценка достижима для производителей из разных регионов и ценовых сегментов - на конец 2025 года знак уже присвоен более 270 товарам. Вся процедура и результаты исследований публикуются в открытом доступе.
Помимо этого, знак не связан с ценой. Стоимость товара сама по себе не влияет на присвоение российского Знака качества. Оценка строится на результатах лабораторных исследований и в соответствии с установленными требованиями законодательства.
Также российский Знак качества подтверждает соответствие товара установленным требованиям по качеству и безопасности. При этом вкус, аромат и другие субъективные потребительские предпочтения могут восприниматься по-разному. "Маркировка им не означает универсальную "вкусность" продукта для всех покупателей. Товары со Знаком качества не содержат незаявленных или недопустимых компонентов", - подчеркнули в "Роскачестве".
Отмечается, что российский Знак качества не является просто маркетинговым ходом - это инструмент потребительского ориентирования, который помогает покупателям быстрее находить товары, подтвердившие соответствие повышенным стандартам. На сегодняшний день ему доверяют почти 80% россиян.
При этом две трети товаров повседневного спроса со Знаком качества увеличивают продажи без снижения цены и расширения дистрибуции. В среднем товары с такой маркировкой показывают прирост продаж на 32%, добавили в организации.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала