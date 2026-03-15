Роскачество развеяло главные мифы о российском Знаке качества
2026-03-15T13:33+0300
бизнес
общество
россия
роскачество
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Российский знак качества нельзя получить за деньги или по заявке, а выдается он только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям Роскачества, рассказали РИА Новости в организации. "Российский Знак качества нельзя получить по заявке или за деньги. Отбор товаров проводится Роскачеством в рамках веерных исследований: продукция закупается в розничных точках экспертами под видом обычных покупателей, затем проходит обезличенные испытания в независимых аккредитованных лабораториях. Информация о проверке публикуется по итогам исследования. При соблюдении всех требований производитель может бесплатно пройти аудит, после чего он получит право маркировать товар знаком", - говорится в сообщении. Там отметили, что получить знак можно только при подтверждении соответствия продукции обязательным требованиям и опережающим стандартам Роскачества. Тем не менее такая оценка достижима для производителей из разных регионов и ценовых сегментов - на конец 2025 года знак уже присвоен более 270 товарам. Вся процедура и результаты исследований публикуются в открытом доступе. Помимо этого, знак не связан с ценой. Стоимость товара сама по себе не влияет на присвоение российского Знака качества. Оценка строится на результатах лабораторных исследований и в соответствии с установленными требованиями законодательства. Также российский Знак качества подтверждает соответствие товара установленным требованиям по качеству и безопасности. При этом вкус, аромат и другие субъективные потребительские предпочтения могут восприниматься по-разному. "Маркировка им не означает универсальную "вкусность" продукта для всех покупателей. Товары со Знаком качества не содержат незаявленных или недопустимых компонентов", - подчеркнули в "Роскачестве". Отмечается, что российский Знак качества не является просто маркетинговым ходом - это инструмент потребительского ориентирования, который помогает покупателям быстрее находить товары, подтвердившие соответствие повышенным стандартам. На сегодняшний день ему доверяют почти 80% россиян. При этом две трети товаров повседневного спроса со Знаком качества увеличивают продажи без снижения цены и расширения дистрибуции. В среднем товары с такой маркировкой показывают прирост продаж на 32%, добавили в организации.
