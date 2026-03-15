Эксперт заявил об интересе Латинской Америки к экономическому росту России - 15.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт заявил об интересе Латинской Америки к экономическому росту России
Эксперт заявил об интересе Латинской Америки к экономическому росту России - 15.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт заявил об интересе Латинской Америки к экономическому росту России
Экономический рост России в условиях масштабных западных санкций вызывает интерес у политиков и общественных деятелей в странах Латинской Америки, которые... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T10:45+0300
2026-03-15T10:45+0300
россия
мировая экономика
латинская америка
венесуэла
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859607389_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_72f8343e2361e55f5321e76ec7781cfd.jpg
МОНТЕВИДЕО, 15 мар - ПРАЙМ. Экономический рост России в условиях масштабных западных санкций вызывает интерес у политиков и общественных деятелей в странах Латинской Америки, которые нацелены на строительство многополярного мира, заявил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье. "На Россию наложено максимальное количество санкций, однако она продолжает экономический рост и индустриализацию. Это вызывает интерес в Латинской Америке, особенно в странах, которые тоже находятся под санкциями - Кубе, Венесуэле, Никарагуа", - сказал Перье. По его словам, перед латиноамериканскои регионом стоит сейчас серьёзный вызов - интегрироваться и предложить своё видение строительства многополярного мира. В этом смысле сближение Латинской Америки с Россией является одной из альтернатив существующей системе международных отношений. CICRAL - неправительственная организация, занимающаяся общественной дипломатией и развитием сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, которая действует в Чили, Перу, Боливии, Эквадоре, Венесуэле, Колумбии, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе, Доминикане, Мексике, Аргентине, Бразилии и Парагвае.
латинская америка
венесуэла
куба
россия, мировая экономика, латинская америка, венесуэла, куба
РОССИЯ, Мировая экономика, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ВЕНЕСУЭЛА, КУБА
10:45 15.03.2026
 
Эксперт заявил об интересе Латинской Америки к экономическому росту России

Перье: экономический рост РФ под санкциями вызывает интерес в Латинской Америке

МОНТЕВИДЕО, 15 мар - ПРАЙМ. Экономический рост России в условиях масштабных западных санкций вызывает интерес у политиков и общественных деятелей в странах Латинской Америки, которые нацелены на строительство многополярного мира, заявил РИА Новости президент Центра интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) Эстебан Перье.
"На Россию наложено максимальное количество санкций, однако она продолжает экономический рост и индустриализацию. Это вызывает интерес в Латинской Америке, особенно в странах, которые тоже находятся под санкциями - Кубе, Венесуэле, Никарагуа", - сказал Перье.
По его словам, перед латиноамериканскои регионом стоит сейчас серьёзный вызов - интегрироваться и предложить своё видение строительства многополярного мира. В этом смысле сближение Латинской Америки с Россией является одной из альтернатив существующей системе международных отношений.
CICRAL - неправительственная организация, занимающаяся общественной дипломатией и развитием сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки, которая действует в Чили, Перу, Боливии, Эквадоре, Венесуэле, Колумбии, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе, Доминикане, Мексике, Аргентине, Бразилии и Парагвае.
 
РОССИЯМировая экономикаЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАВЕНЕСУЭЛАКУБА
 
 
