СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти

СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти - 15.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти

Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет, пишет газета Financial Times со... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T14:53+0300

2026-03-15T14:53+0300

2026-03-15T14:53+0300

нефть

вашингтон

сша

израиль

financial times

ес

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. "В течение прошедшей недели американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет", - говорится в сообщении. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.

вашингтон

сша

израиль

нефть, вашингтон, сша, израиль, financial times, ес