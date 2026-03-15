https://1prime.ru/20260315/smi-868327475.html
СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти
Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет, пишет газета Financial Times со... | 15.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/13/840751388_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_41afd26594cabc248b7d64d2929faef9.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. "В течение прошедшей недели американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет", - говорится в сообщении. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/13/840751388_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fb93372a03cc7f288a147d1b5ce2a479.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
