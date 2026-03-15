СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти - 15.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти
Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет, пишет газета Financial Times со... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T14:53+0300
нефть
вашингтон
сша
израиль
financial times
ес
нефть, вашингтон, сша, израиль, financial times, ес
Нефть, ВАШИНГТОН, США, ИЗРАИЛЬ, Financial Times, ЕС
14:53 15.03.2026
 
СМИ: США не введут новых санкций против российской нефти

FT: США сообщили Европе, что новых санкций против российской нефтяной отрасли не будет

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники сообщили европейским коллегам, что новых санкций против российской нефтяной отрасли введено не будет, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
"В течение прошедшей недели американские чиновники сообщили европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет", - говорится в сообщении.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
 
