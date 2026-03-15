https://1prime.ru/20260315/ssha-868320180.html

СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел серьезный раскол

СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел серьезный раскол - 15.03.2026, ПРАЙМ

СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел серьезный раскол

По данным немецкого таблоида Bild, конфликт с Ираном вызвал разногласия в администрации президента США Дональда Трампа, разделив ее на лагеря, поддерживающих... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T07:46+0300

2026-03-15T07:46+0300

2026-03-15T07:46+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

израиль

дональд трамп

джей ди вэнс

марко рубио

politico

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496863_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_a4302e00c3f5658cdf38306f1a2c3b2e.jpg

МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. По данным немецкого таблоида Bild, конфликт с Ираном вызвал разногласия в администрации президента США Дональда Трампа, разделив ее на лагеря, поддерживающих вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. "В то время, как Дональд Трамп любит восторженно говорить о прогрессе военных действий в Иране, в его кабинете появляются явные трещины. <…> Дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года: оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа", — говорится в материале.Согласно изданию, Трамп все же склоняется в пользу Рубио, в то время как Вэнс отошел на второй план из-за своей более миролюбивой позиции по Ирану. "Особенно горьким моментом для вице-президента стало то, что, по сообщениям, Трамп спросил группу крупных спонсоров, кто был бы лучшим преемником – Вэнс или Рубио. По словам инсайдеров, решение было принято почти единогласно в пользу госсекретаря", — говорится в материале.Республиканская партия должна будет определить своего кандидата на предстоящих президентских выборах в ноябре 2028 года, так как Трамп ограничен двумя сроками пребывания на посту президента согласно Конституции США. Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио выделяются как основные претенденты на преемственность. Год назад госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом". Однако, по данным издания Politico, Рубио в частных беседах признает, что Вэнс является ведущим кандидатом от Республиканской партии. С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. В течение этого времени стороны обмениваются ударами. Израиль называет своей задачей предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США также пригрозили уничтожить военный потенциал Ирана и призвали граждан свергнуть существующий режим. Иран заявил о готовности к обороне и отказе от переговоров.

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, израиль, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио, politico, bild