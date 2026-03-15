СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел серьезный раскол - 15.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: между Вэнсом и Рубио произошел серьезный раскол
2026-03-15T07:46+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
израиль
дональд трамп
джей ди вэнс
марко рубио
politico
bild
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Politico, Bild
Bild: атака на Иран разделила чиновников Белого дома на сторонников Вэнса и Рубио

МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. По данным немецкого таблоида Bild, конфликт с Ираном вызвал разногласия в администрации президента США Дональда Трампа, разделив ее на лагеря, поддерживающих вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
"В то время, как Дональд Трамп любит восторженно говорить о прогрессе военных действий в Иране, в его кабинете появляются явные трещины. <…> Дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года: оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа", — говорится в материале.
Согласно изданию, Трамп все же склоняется в пользу Рубио, в то время как Вэнс отошел на второй план из-за своей более миролюбивой позиции по Ирану.
"Особенно горьким моментом для вице-президента стало то, что, по сообщениям, Трамп спросил группу крупных спонсоров, кто был бы лучшим преемником – Вэнс или Рубио. По словам инсайдеров, решение было принято почти единогласно в пользу госсекретаря", — говорится в материале.
Республиканская партия должна будет определить своего кандидата на предстоящих президентских выборах в ноябре 2028 года, так как Трамп ограничен двумя сроками пребывания на посту президента согласно Конституции США.
Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио выделяются как основные претенденты на преемственность. Год назад госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом". Однако, по данным издания Politico, Рубио в частных беседах признает, что Вэнс является ведущим кандидатом от Республиканской партии.
С 28 февраля продолжается военная операция США и Израиля против Ирана. В течение этого времени стороны обмениваются ударами. Израиль называет своей задачей предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США также пригрозили уничтожить военный потенциал Ирана и призвали граждан свергнуть существующий режим. Иран заявил о готовности к обороне и отказе от переговоров.
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампДжей Ди ВэнсМарко РубиоPoliticoBild
 
 
