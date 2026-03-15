Райт отказался давать гарантии краткосрочного скачка цен на нефть

2026-03-15T19:04+0300

ВАШИНГТОН, 15 мар - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт в воскресенье отказался давать устные гарантии того, что нынешний скачок цен на нефть будет краткосрочным. "В войнах не может быть никаких гарантий", - заявил Райт в интервью телеканалу ABC News после вопроса о том, может ли он гарантировать краткосрочный характер скачка цен на нефть. Райт также не смог ответить, когда его спросили, достигнет ли цена на нефть отметки в 200 долларов за баррель. При этом американский чиновник признал, что из-за операции США и Израиля против Ирана импортеры нефти столкнулись с перебоями в поставках. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта, а затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

