Суд оставил в силе штраф за незаконное хранение оружия Сбербанка
2026-03-15T06:54+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Суд в Москве оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центрального банка России на штраф за незаконное хранение оружия, принадлежащего Сбербанку и частному охранному предприятию, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Ранее ЦБ оштрафовали по статье 20.10 КоАП РФ (незаконное изготовление, хранение или продажа оружия). Согласно документам, во время плановых проверок выяснилось, что в ноябре 2023 года в комнате хранения оружия Центрального Банка РФ нашли два пистолета Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а в апреле 2024 — две единицы служебного оружия, принадлежавшие частному охранному предприятию.
Центральный банк пытался оспорить решение суда и подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция не стала отменять решение.
"Постановление… по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, в отношении Центрального банка РФ оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказано в решении.
Сумма штрафа не сообщается, однако согласно административному кодексу, штраф по статье о незаконном хранении оружия составляет от 300 до 500 тысяч рублей.
Суд в Москве оставил без удовлетворения жалобу ЦБ на штраф за незаконное хранение оружия
