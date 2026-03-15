Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram - 15.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260315/telegram-868324220.html
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram - 15.03.2026, ПРАЙМ
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram
Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тысячи жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T11:41+0300
2026-03-15T11:41+0300
технологии
бизнес
общество
москва
московская область
ивановская область
telegram
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_e0afd9e9555ab274a7eeaa32a865b59a.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тысячи жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Рязанской, Тверской и Ивановской областей. Почти треть жалоб свидетельствует об общем сбое. Также пользователи сообщают о проблемах с оповещениями, в работе мобильного приложения и сбое сайта. Россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
москва
московская область
ивановская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/25/827602574_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_efa643e3ca741f08796e4fd4af01e006.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , москва, московская область, ивановская область, telegram, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, Московская область, Ивановская область, Telegram, Роскомнадзор
11:41 15.03.2026
 
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram

Detector404: россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тысячи жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Рязанской, Тверской и Ивановской областей.
Почти треть жалоб свидетельствует об общем сбое. Также пользователи сообщают о проблемах с оповещениями, в работе мобильного приложения и сбое сайта.
Россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду.
Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
 
ТехнологииБизнесОбществоМОСКВАМосковская областьИвановская областьTelegramРоскомнадзор
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала