Россияне сообщают о сбое в работе Telegram - 15.03.2026, ПРАЙМ

Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тысячи жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T11:41+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,7 тысячи жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Так, больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Рязанской, Тверской и Ивановской областей. Почти треть жалоб свидетельствует об общем сбое. Также пользователи сообщают о проблемах с оповещениями, в работе мобильного приложения и сбое сайта. Россияне стали сообщать о проблемах в работе мессенджера еще в среду. Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.

