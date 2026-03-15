Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рекордные две трети просителей убежища прибыли в Германию без документов - 15.03.2026, ПРАЙМ
Рекордные две трети просителей убежища прибыли в Германию без документов
Рекордные две трети просителей убежища прибыли в Германию без документов
2026-03-15T19:40+0300
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Рекордные две трети просителей убежища прибыли в Германию в 2025 году без удостоверений личности, сообщает газета Bild со ссылкой на федеральные данные. "Две трети въехавших в Германию в прошлом году просителей убежища не имели при себе удостоверений личности или паспортов. Это рекорд... В прошлом году чиновники зарегистрировали около 113 тысяч беженцев старше 18 лет, которые впервые подавали прошение на предоставление убежища. Из них у около 74 тысяч не было никаких бумаг, подтверждающих их личность", - говорится в публикации со ссылкой на данные министерства внутренних дел Германии. Как отмечает издание, несмотря на то, что число просителей убежища в 2025 году снизилось по сравнению с 2024 годом, выросло число тех, чья личность не подтверждена документами. Их доля составила 65,4% от всех просителей убежища в ФРГ в прошлом году. Отмечается, что больше всего людей без документов прибыло из Гвинеи (97,9% из всех просителей убежища в Германии из этой страны), Алжира (93,9%), Эритреи (91,5%), Сомали (91,3%) и Ирака (71,9%). В конце февраля бундестаг одобрил более строгие правила предоставления убежища и упростил доступ к рынку труда для соискателей статуса беженца. Ключевыми аспектами реформы являются введение обязательной проверки личности прибывающих и ужесточение процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
19:40 15.03.2026
 
© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
