В Узбекистане ожидают рост турпотока в страну на 20 процентов - 15.03.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане ожидают рост турпотока в страну на 20 процентов
В Узбекистане ожидают рост турпотока в страну на 20 процентов - 15.03.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане ожидают рост турпотока в страну на 20 процентов
Туристический поток в Узбекистан из зарубежных стран, включая Россию, в 2026 году может вырасти на 20%, сообщает пресс-служба узбекистанского комитета по... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T19:12+0300
ТАШКЕНТ, 15 мар - ПРАЙМ. Туристический поток в Узбекистан из зарубежных стран, включая Россию, в 2026 году может вырасти на 20%, сообщает пресс-служба узбекистанского комитета по туризму. По данным пресс-службы, на полях международной туристической выставки MITT 2026 в Москве заместитель председателя комитета по туризму Узбекистана Санджар Таджиев и представители туристических компаний, работающих в РФ, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "Туроператоры заявили, что в 2026 году ожидается сохранение положительной динамики на международном туристическом рынке и рост туристического потока в Узбекистан со всех основных рынков, включая Российскую Федерацию, составит примерно 20%", - говорится в сообщении комитета для СМИ. Участники встречи также подчеркнули необходимость активнее продвигать потенциал религиозного и паломнического туризма Узбекистана в ряде регионов России. Российские туроператоры указали на важность расширения ассортимента туристических продуктов в Узбекистане, в том числе развития новых направлений - медицинского, промышленного и молодежного туризма. "Эксперты также отметили целесообразность проведения рекламной работы на российском рынке через популярные в этой стране цифровые платформы", - добавили в ведомстве. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов в Узбекистан в 2025 году выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона. Число туристов из РФ выросло до 984,4 тысячи (+15%).
туризм, бизнес, узбекистан, рф, москва
Экономика, Туризм, Бизнес, УЗБЕКИСТАН, РФ, МОСКВА
Флаг Узбекистана. Архивное фото
