https://1prime.ru/20260315/uzbekistan-868329350.html

В Узбекистане ожидают рост турпотока в страну на 20 процентов

2026-03-15T19:12+0300

экономика

туризм

бизнес

узбекистан

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар - ПРАЙМ. Туристический поток в Узбекистан из зарубежных стран, включая Россию, в 2026 году может вырасти на 20%, сообщает пресс-служба узбекистанского комитета по туризму. По данным пресс-службы, на полях международной туристической выставки MITT 2026 в Москве заместитель председателя комитета по туризму Узбекистана Санджар Таджиев и представители туристических компаний, работающих в РФ, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "Туроператоры заявили, что в 2026 году ожидается сохранение положительной динамики на международном туристическом рынке и рост туристического потока в Узбекистан со всех основных рынков, включая Российскую Федерацию, составит примерно 20%", - говорится в сообщении комитета для СМИ. Участники встречи также подчеркнули необходимость активнее продвигать потенциал религиозного и паломнического туризма Узбекистана в ряде регионов России. Российские туроператоры указали на важность расширения ассортимента туристических продуктов в Узбекистане, в том числе развития новых направлений - медицинского, промышленного и молодежного туризма. "Эксперты также отметили целесообразность проведения рекламной работы на российском рынке через популярные в этой стране цифровые платформы", - добавили в ведомстве. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов в Узбекистан в 2025 году выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона. Число туристов из РФ выросло до 984,4 тысячи (+15%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

