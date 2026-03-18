https://1prime.ru/20260318/dvigateli-868411127.html

"АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut "Евро-6" - 18.03.2026, ПРАЙМ

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut экологическому стандарту "Евро-6", сообщила пресс-служба концерна. | 18.03.2026, ПРАЙМ

бизнес

автоваз

авто

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858717431_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b29d4b92c171821d0c820526424e10df.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut экологическому стандарту "Евро-6", сообщила пресс-служба концерна. "Двигатели Lada Azimut прошли испытания на соответствие экологическому стандарту "Евро-6" – комплекс тестов проведен в рамках подготовки к получению государственного Одобрения типа транспортного средства", - говорится в сообщении. Как уточняют в "АвтоВАЗе", экологический стандарт "Евро-6" отличается повышенными требованиями при проведении тестов, причем испытания автомобиля проводятся как при положительных, так и при отрицательных температурах в климатической камере. Испытания и доводка системы снижения токсичности двигателей Azimut производились на стенде научно-технического центра "АвтоВАЗа". "Испытания на соответствие экологическому стандарту "Евро-6" прошли модификации Lada Azimut с линейкой полностью модернизированных силовых агрегатов – на старте производства на кроссовер будут устанавливать российские двигатели Lada объемом 1,6 литра и 1,8 литра, агрегатированные как с механической, так и с автоматической трансмиссией", - добавили в пресс-службе. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как сообщал ранее производитель, запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

