"АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut "Евро-6"
"АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut "Евро-6" - 18.03.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut "Евро-6"
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut экологическому стандарту "Евро-6", сообщила пресс-служба концерна. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T11:20+0300
2026-03-18T11:20+0300
2026-03-18T11:20+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut экологическому стандарту "Евро-6", сообщила пресс-служба концерна. "Двигатели Lada Azimut прошли испытания на соответствие экологическому стандарту "Евро-6" – комплекс тестов проведен в рамках подготовки к получению государственного Одобрения типа транспортного средства", - говорится в сообщении. Как уточняют в "АвтоВАЗе", экологический стандарт "Евро-6" отличается повышенными требованиями при проведении тестов, причем испытания автомобиля проводятся как при положительных, так и при отрицательных температурах в климатической камере. Испытания и доводка системы снижения токсичности двигателей Azimut производились на стенде научно-технического центра "АвтоВАЗа". "Испытания на соответствие экологическому стандарту "Евро-6" прошли модификации Lada Azimut с линейкой полностью модернизированных силовых агрегатов – на старте производства на кроссовер будут устанавливать российские двигатели Lada объемом 1,6 литра и 1,8 литра, агрегатированные как с механической, так и с автоматической трансмиссией", - добавили в пресс-службе. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Как сообщал ранее производитель, запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.
https://1prime.ru/20250907/avto-861907643.html
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, автоваз, авто, россия
Бизнес, АвтоВАЗ, Авто, РОССИЯ
"АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut "Евро-6"
"АвтоВАЗ": двигатели для Lada Azimut прошли испытания по экологическому стандарту "Евро-6"
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подтвердил соответствие двигателей для Lada Azimut экологическому стандарту "Евро-6", сообщила пресс-служба концерна.
"Двигатели Lada Azimut прошли испытания на соответствие экологическому стандарту "Евро-6" – комплекс тестов проведен в рамках подготовки к получению государственного Одобрения типа транспортного средства", - говорится в сообщении.
Как уточняют в "АвтоВАЗе", экологический стандарт "Евро-6" отличается повышенными требованиями при проведении тестов, причем испытания автомобиля проводятся как при положительных, так и при отрицательных температурах в климатической камере.
Испытания и доводка системы снижения токсичности двигателей Azimut производились на стенде научно-технического центра "АвтоВАЗа".
"Испытания на соответствие экологическому стандарту "Евро-6" прошли модификации Lada Azimut с линейкой полностью модернизированных силовых агрегатов – на старте производства на кроссовер будут устанавливать российские двигатели Lada объемом 1,6 литра и 1,8 литра, агрегатированные как с механической, так и с автоматической трансмиссией", - добавили в пресс-службе.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Как сообщал ранее производитель, запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж – на границе второго и третьего квартала того же года.
Алиханов рассказал о конкурентных преимуществах Lada Iskra и Azimut