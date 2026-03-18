Глава МЭР заявил о приоритизации расходов для обеспечения роста экономики - 18.03.2026, ПРАЙМ
Глава МЭР заявил о приоритизации расходов для обеспечения роста экономики
экономика
финансы
максим решетников
россия
правительство рф
минэкономразвития рф
Экономика, Финансы, Максим Решетников, РОССИЯ, Правительство РФ, Минэкономразвития РФ
Глава МЭР заявил о приоритизации расходов для обеспечения роста экономики

Решетников: правительство приоритизирует бюджетные расходы ради поддержки экономики

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Правительство России приоритизирует расходы, чтобы направить поддержку в те сектора и технологии, которые обеспечат рост экономики на долгосрочном горизонте, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Выступая в среду на итоговой коллегии министерства Решетников отметил, что Банк России прилагает максимум усилий для нормализации денежно-кредитной политики.
"Необходимым условием этого (нормализации ДКП - ред.) является в том числе и долгосрочная стабильность бюджетной системы. Правительство сейчас приоритизирует бюджетные расходы с тем, чтобы направить максимальную поддержку в те сектора и технологии, которые обеспечат рост нашей экономики на долгосрочном горизонте", - сообщил он.
 
