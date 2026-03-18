https://1prime.ru/20260318/ekonomika-868414480.html

Решетников назвал главные вызовы для долгосрочного роста экономики России

Бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций являются вызовами для выхода экономики России на траекторию...

2026-03-18T12:44+0300

экономика

россия

финансы

максим решетников

минэкономразвития рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865132922_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_d8f34e47b977fbcefd8587bf1464ef98.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций являются вызовами для выхода экономики России на траекторию долгосрочного роста, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Выступая в среду на итоговой коллегии министерства, Решетников отметил, что главная задача - обеспечить выход на траекторию долгосрочного роста экономики. "Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних вызовов – это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних – это бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом на внутреннем рынке, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций", - сказал Решетников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

