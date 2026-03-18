Решетников назвал главные вызовы для долгосрочного роста экономики России
Бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций являются вызовами для выхода экономики России на траекторию... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T12:44+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Бюджетные ограничения, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций являются вызовами для выхода экономики России на траекторию долгосрочного роста, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Выступая в среду на итоговой коллегии министерства, Решетников отметил, что главная задача - обеспечить выход на траекторию долгосрочного роста экономики. "Решать ее предстоит в условиях неопределенности и вызовов. Из внешних вызовов – это нарастающие санкционные ограничения, торговые войны и геополитические конфликты. Из внутренних – это бюджетные ограничения, усиление конкуренции, в том числе с импортом на внутреннем рынке, снижение рентабельности предприятий, замедление экономики и инвестиций", - сказал Решетников.
