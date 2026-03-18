Захарова оценила ущерб для экономики из-за конфликта на Ближнем Востоке - 18.03.2026, ПРАЙМ
Захарова оценила ущерб для экономики из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова оценила ущерб для экономики из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Захарова
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело нефтегазовый рынок к турбулентному состоянию и нанесло существенный ущерб мировой экономике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Конфликт на Ближнем Востоке ввел рынки нефти и газа в состояние, мягко скажем, турбулентности и нанес существенный ущерб мировой экономике", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова указала, что масштаб последствий для глобальной экономики из-за ситуации на Ближнем Востоке будет зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
