Россия обновила исторический рекорд по экспорту мучных кондитерских изделий

2026-03-18T09:41+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экспорт мучных кондитерских изделий из России вырос на 11% в прошлом году и обновил исторический максимум, на зарубежные рынки было поставлено 310 тысяч тонн изделий на 788 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тысяч тонн мучных кондитерских изделий на 788 миллионов долларов США. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 11% в стоимостном выражении. Таким образом, Россия установила рекорд по выручке от поставок мучных кондитерских изделий, обновив показатель 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятерку основных импортеров вошли Казахстан (около 260 миллионов долларов), Белоруссия (более 191 миллиона долларов), Киргизия (более 62 миллионов долларов), Азербайджан (более 38 миллионов долларов), Узбекистан (более 37 миллионов долларов). Также в десятку покупателей входят Таджикистан, Монголия, Армения, Грузия и Китай, также заметен рост поставок в деньгах в страны, которые не вошли в топ-10: Абхазия (+27%), Туркмения (+19%), Сербия (+37%), Турция (в 2,4 раза), ОАЭ (+42%) и другие направления.

