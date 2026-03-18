Россия обновила исторический рекорд по экспорту мучных кондитерских изделий - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260318/eksport-868408007.html
Россия обновила исторический рекорд по экспорту мучных кондитерских изделий
2026-03-18T09:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868407838_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d03c5dcce8182d65e4aade85dcaca95c.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868407838_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_721ca60fbff3e8d15a3f35d9b518923f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
09:41 18.03.2026
 
Россия обновила исторический рекорд по экспорту мучных кондитерских изделий

Экспорт мучных кондитерских изделий из России в 2025 году вырос до рекордных $788 млн

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПроизводство продукции на кондитерской фабрике
Производство продукции на кондитерской фабрике - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Производство продукции на кондитерской фабрике. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Экспорт мучных кондитерских изделий из России вырос на 11% в прошлом году и обновил исторический максимум, на зарубежные рынки было поставлено 310 тысяч тонн изделий на 788 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тысяч тонн мучных кондитерских изделий на 788 миллионов долларов США. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 11% в стоимостном выражении. Таким образом, Россия установила рекорд по выручке от поставок мучных кондитерских изделий, обновив показатель 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятерку основных импортеров вошли Казахстан (около 260 миллионов долларов), Белоруссия (более 191 миллиона долларов), Киргизия (более 62 миллионов долларов), Азербайджан (более 38 миллионов долларов), Узбекистан (более 37 миллионов долларов).
Также в десятку покупателей входят Таджикистан, Монголия, Армения, Грузия и Китай, также заметен рост поставок в деньгах в страны, которые не вошли в топ-10: Абхазия (+27%), Туркмения (+19%), Сербия (+37%), Турция (в 2,4 раза), ОАЭ (+42%) и другие направления.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала