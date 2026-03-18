Рост цен на нефть усилит инфляцию в США, заявил глава ФРС - 18.03.2026, ПРАЙМ
Рост цен на нефть усилит инфляцию в США, заявил глава ФРС
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть из-за операции против Ирана приведет к усилению инфляции в США, однако не станет основным фактором, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл. "Это будет лишь одной из составляющих, но не станет основной частью базовой инфляции", - сказал Пауэлл журналистам. Он признал, что влияние нефтяного шока будет отражено и частично проявится в показателях базовой инфляции. В тоже время глава ФРС подчеркнул, что другие факторы также окажут влияние. В частности, по его словам, это относится к пошлинам и росту цен на базовые товары. "Если люди по какой-то причине и пересмотрели свои прогнозы по инфляции в сторону повышения, то это, безусловно, связано с событиями на Ближнем Востоке и ценами на нефть. Кроме того, это является отражением того медленного прогресса в вопросе тарифов, который мы наблюдаем", - отметил Пауэлл. Он выразил уверенность в том, что в конце концов данный прогресс будет достигнут, но для этого потребуется время. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Рост цен на нефть усилит инфляцию в США, заявил глава ФРС

Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть из-за операции против Ирана приведет к усилению инфляции в США, однако не станет основным фактором, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
"Это будет лишь одной из составляющих, но не станет основной частью базовой инфляции", - сказал Пауэлл журналистам.
Он признал, что влияние нефтяного шока будет отражено и частично проявится в показателях базовой инфляции.
В тоже время глава ФРС подчеркнул, что другие факторы также окажут влияние. В частности, по его словам, это относится к пошлинам и росту цен на базовые товары.
"Если люди по какой-то причине и пересмотрели свои прогнозы по инфляции в сторону повышения, то это, безусловно, связано с событиями на Ближнем Востоке и ценами на нефть. Кроме того, это является отражением того медленного прогресса в вопросе тарифов, который мы наблюдаем", - отметил Пауэлл.
Он выразил уверенность в том, что в конце концов данный прогресс будет достигнут, но для этого потребуется время.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
 
