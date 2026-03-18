https://1prime.ru/20260318/gazovoz-868419674.html
Источник рассказал о ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз"
Источник рассказал о ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз" - 18.03.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз"
Выход из ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз", продолжающим дрейфовать в Средиземном море после украинской атаки в начале марта, все еще не найден,... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T14:33+0300
2026-03-18T14:33+0300
2026-03-18T14:33+0300
газ
нефть
рф
мальта
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0de7c2c522479ab6dc823a57455b927.jpg
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Выход из ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз", продолжающим дрейфовать в Средиземном море после украинской атаки в начале марта, все еще не найден, заявил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. "Судно все еще дрейфует между Италией и Мальтой под воздействием морских течений и ветра. Решение до сих пор не найдено", - сказал собеседник агентства. Он объяснил, что для буксировки судна потребовалась бы очень точная операция с учетом хрупкости поврежденного "Арктик Метагаза". В МИД РФ ранее сообщали, что Москва держит ситуацию с газовозом на контроле, а дополнительные шаги рассмотрит после правовой квалификации инцидента.
рф
мальта
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbfa1ae5a5eb24012e60edb0ebedd7b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, рф, мальта, украина
Газ, Нефть, РФ, МАЛЬТА, УКРАИНА
Источник рассказал о ситуации с российским газовозом "Арктик Метагаз"
Российский газовоз "Арктик Метагаз" дрейфует в Средиземном море после украинской атаки