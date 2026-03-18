В Иране заявили об атаке США и Израиля на нефтяные объекты на юге страны
США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности месторождения "Южный Парс" и района Ассалуйе на юге Ирана, сообщило иранское агентство Tasnim. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T14:38+0300
ТЕГЕРАН, 18 мар - ПРАЙМ. США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности месторождения "Южный Парс" и района Ассалуйе на юге Ирана, сообщило иранское агентство Tasnim. "Часть объектов нефтяной промышленности "Южного Парса" и района Ассалуйе были атакованы американо-сионистским врагом около часа назад", - говорится в сообщении. Других деталей происшествия агентство не привело.
Tasnim: США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности на юге Ирана