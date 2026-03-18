Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель

Цена нефти Brent может взлететь до 200 долларов за баррель из-за атак на Иран
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent может взлететь до 200 долларов за баррель в случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана или длительного перекрытия Ормузского пролива, говорится в прогнозе американского банка Citigroup, детали которого приводит портал Investing.com.
"В Citi подчеркнули, что риски эскалации остаются значительными: в рамках оптимистичного для цен сценария, вероятность которого оценивается в 30%, стоимость нефти марки Brent может достичь 150 долларов за баррель и вырасти до 200 долларов, если Иран атакует более крупные объекты энергетической инфраструктуры или если Ормузский пролив будет фактически перекрыт до июня", - пишет портал.
При этом Citigroup прогнозирует рост цен на нефть марки Brent до 110–120 долларов за баррель уже в ближайшие дни на фоне продолжающегося конфликта, при этом рынок будет демонстрировать рост до тех пор, пока стоимость сырья не достигнет уровня, требующего политического или стратегического вмешательства, говорится в публикации.
Стоимость нефти к 19.55 мск росла на 4,7% до 108,3 доллара за баррель сорта Brent.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.