Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/iran-868428317.html
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель - 18.03.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent может взлететь до 200 долларов за баррель в случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана или длительного перекрытия
2026-03-18T21:37+0300
2026-03-18T21:37+0300
нефть
иран
ормузский пролив
сша
citigroup
citi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent может взлететь до 200 долларов за баррель в случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана или длительного перекрытия Ормузского пролива, говорится в прогнозе американского банка Citigroup, детали которого приводит портал Investing.com. "В Citi подчеркнули, что риски эскалации остаются значительными: в рамках оптимистичного для цен сценария, вероятность которого оценивается в 30%, стоимость нефти марки Brent может достичь 150 долларов за баррель и вырасти до 200 долларов, если Иран атакует более крупные объекты энергетической инфраструктуры или если Ормузский пролив будет фактически перекрыт до июня", - пишет портал. При этом Citigroup прогнозирует рост цен на нефть марки Brent до 110–120 долларов за баррель уже в ближайшие дни на фоне продолжающегося конфликта, при этом рынок будет демонстрировать рост до тех пор, пока стоимость сырья не достигнет уровня, требующего политического или стратегического вмешательства, говорится в публикации. Стоимость нефти к 19.55 мск росла на 4,7% до 108,3 доллара за баррель сорта Brent. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, ормузский пролив, сша, citigroup, citi
Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, США, Citigroup, Citi
21:37 18.03.2026
 
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель

Цена нефти Brent может взлететь до 200 долларов за баррель из-за атак на Иран

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent может взлететь до 200 долларов за баррель в случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Ирана или длительного перекрытия Ормузского пролива, говорится в прогнозе американского банка Citigroup, детали которого приводит портал Investing.com.
Citi подчеркнули, что риски эскалации остаются значительными: в рамках оптимистичного для цен сценария, вероятность которого оценивается в 30%, стоимость нефти марки Brent может достичь 150 долларов за баррель и вырасти до 200 долларов, если Иран атакует более крупные объекты энергетической инфраструктуры или если Ормузский пролив будет фактически перекрыт до июня", - пишет портал.
При этом Citigroup прогнозирует рост цен на нефть марки Brent до 110–120 долларов за баррель уже в ближайшие дни на фоне продолжающегося конфликта, при этом рынок будет демонстрировать рост до тех пор, пока стоимость сырья не достигнет уровня, требующего политического или стратегического вмешательства, говорится в публикации.
Стоимость нефти к 19.55 мск росла на 4,7% до 108,3 доллара за баррель сорта Brent.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
НефтьИРАНОрмузский проливСШАCitigroupCiti
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала