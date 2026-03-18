Торговые сети в России смогут проверять Знак качества у товаров
2026-03-18T14:13+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Торговые сети смогут автоматически проверять Знак качества у товаров, прошедших добровольную сертификацию, с помощью федеральной государственной информационной системы Росаккредитации, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Торговые сети смогут автоматически проверять наличие российского Знака качества у прошедших добровольную сертификацию товаров при помощи федеральной государственной информационной системы Росаккредитации", - говорится в сообщении. Там уточнили, что Роскачество и Росаккредитация сейчас ведут совместную работу по настройке предоставления данных о товарах со Знаком качества в системе Росаккредитации. "Нововведение позволит повысить прозрачность рынка, поддержать продвижение продукции и сформировать в торговых сетях защищенные "честные полки" с товарами, соответствующими заявленным дополнительным свойствам", - заверили в ведомстве. Роскачество отметило, что российские системы добровольной сертификации активно развиваются по нескольким направлениям. Среди них: российский Знак качества, органическая, "зеленая" и халяль-продукция. Эксперты добавили, что добровольная сертификация - это дополнительные требования к продукции сверх обязательных норм, повышение ответственности производителя за качество, а также дополнительная безопасность и защита для потребителя. "Для системы Роскачества будет запущен отдельный публичный перечень сертификатов. В рамках совместного пилотного проекта будет отработан шаблон для других добровольных систем", - подытожили в ведомстве.
