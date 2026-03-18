Счетная палата проверит закупки лекарств от 14 редких болезней - 18.03.2026, ПРАЙМ
Счетная палата проверит закупки лекарств от 14 редких болезней
13:21 18.03.2026 (обновлено: 13:39 18.03.2026)
 
Счетная палата проверит закупки лекарств от 14 редких болезней

Ковальчук: СП РФ проверит закупки препаратов для лечения 14 высокозатратных нозологий

Счетная палата. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2026 году проверит закупки лекарств для лечения 14 высокозатратных нозологий, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации.
"Мы в 2026 году имеем проверку, связанную со средствами федерального бюджета, которые идут на 14 ВЗН – это высокозатратные нозологии", – сказал Ковальчук.
Высокозатратные нозологии - это редкие, или так называемые орфанные заболевания, для лечения которых требуются дорогостоящие лекарственные препараты. Лечение этих заболеваний не покрывается ОМС, при этом в России действует программа, которая обеспечивает пациентов с такими заболеваниями необходимыми лекарствами за счет средств федерального бюджета.
Сенаторы на заседании предложили главе Счетной палаты также проверить закупки лечебного питания за счет федеральных средств.
"Мы давайте тогда включим в рамках этой проверки лечебное питание", - согласился Ковальчук.
Он признал, что с этими закупками возможны сложности, которые связаны с отсутствием преференций для отечественных производителей.
"Если мы говорим про лекарства, то в случае отечественных лекарств действует правило "второй - лишний": когда иностранные препараты, если есть отечественный, отсеиваются автоматически в рамках конкурса", - рассказал глава Счетной палаты. Кроме того, по его словам, в случае участия в конкурсе нескольких отечественных производителей, препараты, имеющие большую локализацию, получат дополнительное преимущество – 15% к цене.
"С питанием лечебным такого нет – ни преемства, ни вопросов, связанных с локализацией. Вопрос интересный, посмотрим", - сказал Ковальчук.
 
