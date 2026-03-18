Счетная палата проверит закупки лекарств от 14 редких болезней
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ в 2026 году проверит закупки лекарств для лечения 14 высокозатратных нозологий, сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации. "Мы в 2026 году имеем проверку, связанную со средствами федерального бюджета, которые идут на 14 ВЗН – это высокозатратные нозологии", – сказал Ковальчук. Высокозатратные нозологии - это редкие, или так называемые орфанные заболевания, для лечения которых требуются дорогостоящие лекарственные препараты. Лечение этих заболеваний не покрывается ОМС, при этом в России действует программа, которая обеспечивает пациентов с такими заболеваниями необходимыми лекарствами за счет средств федерального бюджета. Сенаторы на заседании предложили главе Счетной палаты также проверить закупки лечебного питания за счет федеральных средств. "Мы давайте тогда включим в рамках этой проверки лечебное питание", - согласился Ковальчук. Он признал, что с этими закупками возможны сложности, которые связаны с отсутствием преференций для отечественных производителей. "Если мы говорим про лекарства, то в случае отечественных лекарств действует правило "второй - лишний": когда иностранные препараты, если есть отечественный, отсеиваются автоматически в рамках конкурса", - рассказал глава Счетной палаты. Кроме того, по его словам, в случае участия в конкурсе нескольких отечественных производителей, препараты, имеющие большую локализацию, получат дополнительное преимущество – 15% к цене. "С питанием лечебным такого нет – ни преемства, ни вопросов, связанных с локализацией. Вопрос интересный, посмотрим", - сказал Ковальчук.
Ковальчук: СП РФ проверит закупки препаратов для лечения 14 высокозатратных нозологий
