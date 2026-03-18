Политолог заявил о потере актуальности потолка цены на российскую нефть - 18.03.2026, ПРАЙМ
Политолог заявил о потере актуальности потолка цены на российскую нефть
14:56 18.03.2026
 
Политолог заявил о потере актуальности потолка цены на российскую нефть

Сингх: система потолка цены на нефть из РФ теряет актуальность из-за кризиса вокруг Ирана

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Система потолка цены на российскую нефть, введенная странами G7, все больше теряет актуальность на фоне геополитических рисков, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке, пишет главный исполнительный директор отдела политических исследований компании Indonomics Consulting Ритеш Кумар Сингх.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
В публикации в газете "Никкэй" эксперт указывает на то, что угрожающие поставкам ресурсов геополитические риски из-за эскалации на Ближнем Востоке демонстрируют ограниченность западных санкций, например потолка цены на российскую нефть.
"На практике эта система (потолка цены - ред.) все больше теряет актуальность. Российская сырая нефть уже торгуется выше номинального потолка и в некоторых случаях торгуется с премией... по сравнению с нефтью марки Brent, у покупателей в приоритете надежные поставки, а не следование санкциям", - говорится в статье.
Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
