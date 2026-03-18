Цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость марки Brent поднимается на 5%, следует из данных торгов. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T16:46+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость марки Brent поднимается на 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 16.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5% относительно предыдущего закрытия - до 108,59 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,94%, до 97,39 доллара.Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности крупнейшего нефтегазового месторождения "Южный Парс" и района Ассалуйе, в котором осуществляется переработка энергоресурсов этого месторождения.Как позднее сообщило агентство Fars, в результате этих атак в промышленной зоне возник пожар.

нефть, ближний восток, сша, израиль