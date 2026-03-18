Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, заявил Новак
Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, заявил Новак - 18.03.2026, ПРАЙМ
Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, заявил Новак
Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, будет расти спрос и на нефть, и на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T21:00+0300
2026-03-18T21:00+0300
2026-03-18T21:00+0300
нефть
газ
рф
александр новак
мгимо
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, будет расти спрос и на нефть, и на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на дне МИЭП МГИМО. "Несмотря на все скептические оценки, что будет пик спроса различных источников энергии, его в ближайшие десятилетия точно не будет на нашем с вами веку. Поскольку будет рост потребления, будет потребление расти и нефти, и газа, будет потребление угля, будет место и возобновляемым источникам энергии, и атомной энергетике, и современным новым трендам, связанным с водородными технологиями", - сказал он.
рф
нефть, газ, рф, александр новак, мгимо
Нефть, Газ, РФ, Александр Новак, МГИМО
Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, заявил Новак
Вице-премьер Новак: пика спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Пик спроса на нефть не ожидается в ближайшие десятилетия, будет расти спрос и на нефть, и на газ, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на дне МИЭП МГИМО.
"Несмотря на все скептические оценки, что будет пик спроса различных источников энергии, его в ближайшие десятилетия точно не будет на нашем с вами веку. Поскольку будет рост потребления, будет потребление расти и нефти, и газа, будет потребление угля, будет место и возобновляемым источникам энергии, и атомной энергетике, и современным новым трендам, связанным с водородными технологиями", - сказал он.