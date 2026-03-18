Новак: конфликт на Ближнем Востоке затронул треть мировой торговли нефтью

2026-03-18T20:49+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт затрагивает минимум 20 миллионов баррелей нефти в сутки, это около трети мировой торговли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на дне МИЭП МГИМО. "Если те войны, которые были в 70-е годы, в 90-е, 2000-е годы, охватывали где-то около 4-5% общего потребления энергии. Те страны, которые затрагивались в связи с вооруженными конфликтами, около 4-5 миллионов баррелей затрагивалось. Сегодня, в рамках ближневосточного конфликта, это затрагивает минимум 20 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак. Он объяснил, что это тот объем нефти и нефтепродуктов, который ежедневно проходил ранее, еще 19 дней назад, через Ормузский пролив. "Надо отметить, что это почти 20% от существующего, в целом, в мире потребления нефти и нефтепродуктов, добычи нефти. А если брать мировую торговлю, она составляет примерно 70 миллионов баррелей в сутки, 20 миллионов, которые прекратили свою транспортировку на мировые рынки, это примерно треть мировой торговли", - добавил Новак.

