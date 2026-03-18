СМИ: ОАЭ смягчат налоговые правила, чтобы вернуть уехавших из страны
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты могут смягчить налоговые правила для эмигрантов, чтобы обеспечить их возвращение на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Власти ОАЭ в частном порядке дали понять, что разрешат эмигрантам проводить больше времени за границей без потери при этом своего выгодного налогового статуса, поскольку страна старается стимулировать возвращение резидентов, покинувших страну после начала конфликта с Ираном", - говорится в публикации издания.
Financial Times отмечает, что это решение будет иметь особую важность для Дубая, который привлекает состоятельных людей нулевой ставкой подоходного налога.
"К людям, которые покинули страну... с начала войны, скорее всего, проявят большую снисходительность при реализации правил, по которым они должны присутствовать в ОАЭ в течение конкретного минимального количества дней каждый год для получения статуса налогового резидента", - уточняет издание.
По данным источников, высокопоставленные сотрудники федерального налогового управления ОАЭ рекомендовали рассматривать заявления от эмигрантов в индивидуальном порядке по завершении конфликта в регионе. Ведомство также работает над смягчением правил с федеральным управлением по идентичности, гражданству, таможням и безопасности портов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.