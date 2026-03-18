Минфин США разрешил операции с венесуэльской PdVSA

Минфин США разрешил операции с венесуэльской PdVSA - 18.03.2026, ПРАЙМ

Минфин США разрешил операции с венесуэльской PdVSA

Министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA и связанными с ней структурами при соблюдении ряда... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T18:01+0300

2026-03-18T18:01+0300

2026-03-18T18:01+0300

ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA и связанными с ней структурами при соблюдении ряда условий, следует из генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно документу, такие операции разрешены для американских компаний, зарегистрированных до 29 января 2025 года. При этом контракты должны подпадать под юрисдикцию США, а платежи в адрес заблокированных лиц направляться на специальные счета, указанные минфином. Лицензия также допускает операции с правительством Венесуэлы, если они необходимы для реализации таких сделок, однако вводит ряд ограничений. В частности, запрещены операции с долгом Венесуэлы, сделки с участием лиц из санкционных списков (за исключением самой PdVSA), а также транзакции с участием структур, связанных с Россией, Ираном, КНДР или Кубой. Кроме того, под ограничения подпадают операции с компаниями в США или Венесуэле, находящимися под контролем или в совместных предприятиях с организациями из Китая. Документ также запрещает расчёты в цифровых активах или золоте и сделки с участием заблокированных судов.

сша

венесуэла

иран

нефть, финансы, сша, венесуэла, иран, pdvsa