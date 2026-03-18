Трамп на 60 дней смягчил правила морских перевозок

Президент США Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T17:39+0300

ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Решение президента Трампа приостановить действие закона Джонса (Jones Act) на 60 дней — это очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на рынке нефти в то время, как американские военные продолжают выполнять задачи в рамках операции "Эпическая ярость", - написала Левитт в соцсети X. По словам Левитт, эта мера позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США. Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам. Как ранее сообщало агентство Блумберг, эта мера позволит использовать более дешевые иностранные танкеры для перевозки товаров, включая доставку нефти с побережья Мексиканского залива на НПЗ Восточного побережья США и транспортировку топлива в наиболее густонаселенные регионы страны. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

