Трамп на 60 дней смягчил правила морских перевозок - 18.03.2026, ПРАЙМ
Трамп на 60 дней смягчил правила морских перевозок
Президент США Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на... | 18.03.2026, ПРАЙМ
нефть
сша
ближний восток
мексиканский залив
дональд трамп
нпз
Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мексиканский залив, Дональд Трамп, НПЗ
Трамп на 60 дней смягчил правила морских перевозок для сдерживания цен на нефть

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп временно разрешил иностранным судам перевозку нефти между американскими портами для снижения цен на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Решение президента Трампа приостановить действие закона Джонса (Jones Act) на 60 дней — это очередной шаг по смягчению краткосрочных перебоев на рынке нефти в то время, как американские военные продолжают выполнять задачи в рамках операции "Эпическая ярость", - написала Левитт в соцсети X.
По словам Левитт, эта мера позволит таким жизненно важным ресурсам, как нефть, природный газ, удобрения и уголь, беспрепятственно поступать в порты США.
Закон Джонса (Jones Act) был принят еще в 1920 году для регулирования морской торговли в водах США и требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились исключительно судами, которые построены в США, плавают под флагом этой страны и принадлежат её гражданам.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, эта мера позволит использовать более дешевые иностранные танкеры для перевозки товаров, включая доставку нефти с побережья Мексиканского залива на НПЗ Восточного побережья США и транспортировку топлива в наиболее густонаселенные регионы страны.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
 
